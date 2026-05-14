Nóng: Chốt thời điểm MU chính thức ký hợp đồng dài hạn với HLV Carrick 14/05/2026 11:24

Sau màn lên ngôi tạm quyền đầy ấn tượng, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã sẵn sàng mở cuộc đàm phán về một bản hợp đồng dài hạn với cựu tiền vệ người Anh Carrick ngay sau khi mùa giải khép lại.

Carrick, năm nay 44 tuổi, tiếp quản MU hồi tháng 1 sau khi triều đại của Ruben Amorim kết thúc trong nhiều biến động. Thời điểm đó, Quỷ đỏ rơi vào trạng thái thiếu ổn định, niềm tin nơi người hâm mộ cũng xuống thấp. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng, Carrick đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt về tinh thần, lối chơi và bầu không khí trong phòng thay đồ.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Man United giành vé trở lại Champions League khi mùa giải vẫn còn ba vòng đấu. Đội bóng hiện còn cơ hội kết thúc Premier League ở vị trí thứ ba, thành tích vượt xa dự đoán ban đầu khi Carrick mới nhận nhiệm vụ. Chính cú xoay chuyển mạnh mẽ này khiến ông trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng lâu dài.

HLV Carrick xứng đáng có bản hợp đồng chính thức dài hạn sau khi vực dậy MU. Ảnh: EPA.

Theo Press Association, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox dự kiến sẽ trình đề xuất ký hợp đồng chính thức với Carrick trong cuộc họp ban điều hành tuần này. Việc một số nhà cái ngừng nhận cược cho khả năng Carrick được bổ nhiệm càng làm dấy lên niềm tin rằng quyết định cuối cùng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Carrick sẽ có buổi gặp gỡ truyền thông vào ngày 15-5, trước trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải gặp Nottingham Forest vào ngày 17-5. Đây cũng là trận đấu mang nhiều cảm xúc với người hâm mộ Old Trafford, khi Casemiro sẽ nói lời chia tay sau khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa.

Ông thầy trẻ người Anh đang có thời kỳ rực rỡ tại Old Trafford. Ảnh: EPA.

Sự ủng hộ dành cho Carrick không hẳn đến từ thành tích thi đấu. Nhiều cầu thủ MU đã công khai bày tỏ niềm tin vào ông, điều cho thấy cựu đội trưởng Quỷ đỏ đang kiểm soát tốt phòng thay đồ. Trong một tập thể từng trải qua nhiều biến động, sự đồng thuận này có ý nghĩa rất lớn.

Man United từng cân nhắc một số phương án khác, nhưng Carrick từ lâu đã được xem là lựa chọn phù hợp nhất. Ông hiểu rõ văn hóa CLB, có khả năng kết nối với cầu thủ và đã chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể. Sau nhiều năm loay hoay trên ghế nóng, MU có thể sắp tìm thấy người đủ sức đưa đội bóng bước sang một thời kỳ mới.