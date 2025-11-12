Nữ chủ quán ở Nghệ An lên tiếng vụ ô tô lao vào đám đông 12/11/2025 18:33

(PLO)- Nữ chủ quán Nguyệt Ốc - nơi xảy ra vụ ô tô lao vào đám đông cho rằng nguyên nhân vụ việc không phải do cấm quay video bắn pháo hoa khai trương quán.

Chiều 12-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đang tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, lao ô tô vào đám đông trước quán Nguyệt Ốc thuộc phường Thái Hòa.

Chiếc xe lao vào đám đông trước quán Nguyệt Ốc. Ảnh: Cắt từ clip

10 người liên quan trong vụ việc đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Công an phường Thái Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cũng đang tiếp tục điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản…

Chị Hồ Thị Minh Nguyệt (32 tuổi, trú phường Thái Hòa - chủ quán Nguyệt Ốc) cho biết đã làm việc và cung cấp các thông tin cho cơ quan điều tra.

Chị Nguyệt cũng đăng clip ghi lại vụ việc lên trang cá nhân với chú thích “em có quyền được nói đúng không ạ".

Trích clip ghi lại vụ việc.

Ngày 12-11, trao đổi với PV, chị Nguyệt cho biết trong vụ việc này mẹ của chị cũng bị ô tô tông trúng, bị thương đang điều trị ở bệnh viện.

Theo chị Nguyệt, đêm 10-11, sau khai trương, quán Nguyệt Ốc có đốt pháo hoa và không cấm, cũng không yêu cầu người ngồi trong ô tô xóa video quay pháo hoa.

Cụ thể, trong đêm khai trương quán, chị Nguyệt cùng anh Đặng Trọng Vượng (trú xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An) - người cùng mở quán đang đứng nói chuyện phía sau. Lúc này có một người đàn ông áo xanh đến hỏi chuyện chị Nguyệt và anh Vượng rồi xảy ra mâu thuẫn, khúc mắc.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Chừng 5-7 phút, người đàn ông mặc áo xanh này gọi anh Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, trú phường Thái Hòa) đến nơi hai người đang đứng.

"Khi anh Hùng đến thì hỏi chúng tôi “đứa nào đòi ăn thằng em tao?” rồi hai bên to tiếng thách thức nhau" - chị Nguyệt nói và cho biết khi đến đây, những người này trong tình trạng đã uống bia, rượu... đứng không vững. Sau khi mọi người can ngăn, anh Vượng và nhóm anh Hùng đứng tách ra hai bên nhưng vẫn lời qua tiếng vào, thách thức nhau...

Sau đó, anh Hùng lên ô tô quay đầu xe lại. Mọi người can ngăn, yêu cầu anh Hùng dừng xe lại nhưng người này vẫn lao vào đám đông và người dân đập xe…

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 10 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, khi thấy Hùng lên ô tô, anh Vượng tiếp tục đi ra giữa đường chửi bới. Hùng bức xúc và đã điều khiển ô tô hướng về đám đông người, trong đó có Vượng.

Hậu quả, sự việc làm hai người bị thương tích nhẹ. Hùng cũng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường sau đó.

Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào ô tô do Hùng điều khiển, đồng thời sử dụng ô tô đuổi theo. Quá trình đuổi theo, xe của nhóm người trong quán đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng khiến người này cùng những người đi cùng xuống xe bỏ chạy.