Nữ sinh lớp 9 tử vong khi bị kẹp giữa 2 xe container 19/11/2025 12:18

(PLO)- Nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm bên hông cầu vượt Sóng Thần (TP.HCM) khi xe máy bị kẹp giữa 2 xe container cùng chiều.

Sáng 19-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn bên hông cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An, TP.HCM) khiến 1 nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi bị kẹp giữa 2 xe container.

Hiện trường nữ sinh lớp 9 tử vong sau tai nạn kẹp giữa 2 xe container. Ảnh: PH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh NQV (21 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển máy biển số 49P2-7... chở theo em gái tên NTTH (14 tuổi) chạy trên đường Xuyên Á.

Khi đi đến đoạn bên hông cầu vượt Sóng Thần, xe máy bất ngờ bị kẹp giữa 2 xe container cùng chiều, trong đó 1 xe đang đậu lề đường.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh ngã xuống đường tử vong tại chỗ, anh NQV chỉ bị xây xát nhẹ. Chiếc xe máy cũng bị kẹp giữa 2 xe container.

Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.