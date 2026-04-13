Ô tô va chạm 2 người đạp xe tập thể dục trên quốc lộ 50 làm 1 người tử vong 13/04/2026 10:35

(PLO)- Hai người đàn ông đang đạp xe tập thể dục trên quốc lộ 50 (tỉnh Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với ô tô, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Ngày 13-4, trên quốc lộ 50, đoạn qua xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và 2 người đi xe đạp khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 50 cùng ngày, anh HHTPL (40 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô lưu thông theo hướng từ xã Chợ Gạo đi phường Mỹ Tho.

Vụ va chạm giữa xe ô tô và 2 xe đạp khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 50

Khi đến đoạn thuộc xã Chợ Gạo, xe ô tô va chạm với 2 xe đạp do ông TVT (75 tuổi) và ông TVM (58 tuổi, cùng ngụ địa phương) điều khiển, đang đạp xe tập thể dục cùng chiều phía trước.

Hậu quả, ông T. tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo; ông M. bị thương, được đưa đến bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an xã Chợ Gạo phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.