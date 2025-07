Ông Netanyahu đến Mỹ, thông báo đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình 08/07/2025 07:48

Ngày 7-7, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết đã gửi thư đến Ủy ban Giải Nobel để đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình, đài Fox News đưa tin.

Ông Trump và ông Netanyahu đã gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 7-7 để thảo luận về các diễn biến ở Trung Đông. Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng.

“Tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích và sự ngưỡng mộ, không chỉ của toàn thể người dân Israel, mà còn của dân tộc Do Thái và rất nhiều người ngưỡng mộ ngài trên khắp thế giới, đối với vai trò lãnh đạo của ông Trump - nhà lãnh đạo thế giới tự do, lãnh đạo vì chính nghĩa, và theo đuổi hòa bình cùng an ninh” - ông Netanyahu nói tại cuộc gặp.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (phải) trao một lá thư cho Tổng thống Mỹ Trump khi hai bên gặp nhau tại Phòng Xanh của Nhà Trắng ở thủ đô Washington, DC (Mỹ) vào ngày 7-7. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

“Tổng thống Trump có một đội ngũ xuất sắc và tôi cho rằng đội ngũ của chúng ta, kết hợp lại, tạo thành một sự phối hợp tuyệt vời để đối mặt các thách thức và nắm bắt các cơ hội” - ông Netanyahu nói thêm.

Theo thủ tướng Israel, Tổng thống Trump “đã hiện thực hóa nhiều cơ hội lớn”, chẳng hạn Hiệp định Abraham.

“Ngài đang kiến tạo hòa bình ngay lúc này, ở hết quốc gia này đến khu vực khác. Vì vậy, tôi muốn trao cho ngài, lá thư mà tôi đã gửi đến Ủy ban Giải Nobel. Trong thư, tôi đề cử ngài cho giải Nobel Hòa bình — một sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng” - ông Netanyahu nói với ông Trump.

Ông Trump sau đó nhận lá thư và nói rằng ông không hề hay biết rằng ông Netanyahu đã gửi đề cử này, đồng thời gửi lời cảm ơn đến thủ tướng Israel.