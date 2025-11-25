Ông Tập tuyên bố ủng hộ ông Maduro, phản đối thế lực bên ngoài can thiệp nội bộ Venezuela 25/11/2025 10:42

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại rằng Bắc Kinh “kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do gì”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng sinh nhật Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Caracas và chỉ trích các động thái gần đây của “của các thế lực bên ngoài” ở biển Caribe, tờ South China Morning Post hôm 25-11 đưa tin.

Theo Bộ Ngoại giao Venezuela, ông Tập hôm 23-11 đã gửi tới ông Maduro “lời chúc mừng chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất” nhân dịp nhà lãnh đạo Venezuela tròn 63 tuổi.

Ông Tập mô tả rằng “Trung Quốc và Venezuela là bạn bè tốt, anh em tốt, đối tác tốt”, đồng thời nhắc lại những cuộc gặp gần đây giữa ông và ông Maduro, trong đó có “cuộc gặp hiệu quả” tại Nga hồi tháng 5, khi hai nhà lãnh đạo cùng tới Moscow dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Ông Tập nhắc lại lập trường của Trung Quốc về việc “kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do gì” và cam kết “kiên quyết ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền, an ninh, phẩm giá quốc gia và ổn định xã hội”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Caracas chưa bình luận chi tiết về lá thư này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 9-5 nhân dịp tới Nga dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thông điệp này được nhắc lại giữa lúc chính quyền ông Maduro đối mặt làn sóng áp lực ngoại giao và quân sự mới từ Mỹ.

Từ đầu tháng 9, Mỹ đã bắt đầu tấn công các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma tuý trên vùng biển Caribe gần Venezuela. Caracas chỉ trích rằng Washington đã ra lệnh tấn công tàu của “những ngư dân bình thường” và khiến nhiều người chết mà không thông qua “quy trình tố tụng hợp pháp”.

Ngày 13-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố chiến dịch quân sự mới “Southern Spear” với mục tiêu truy quét “các phần tử khủng bố ma tuý” ở Tây Bán cầu. Mỹ cáo buộc đích thân ông Maduro đang cầm đầu một băng đảng ma tuý mới bị Washington liệt vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Ngày 19-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ động thái nào vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ tham gia vào hoạt động thực thi pháp luật và hợp tác tư pháp thông qua khuôn khổ pháp lý song phương và đa phương, đồng thời lựa chọn phương hướng hành động có lợi cho hòa bình và ổn định ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe” - bà Mao nói.