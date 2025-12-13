Ông Trump gọi điện Thủ tướng Anutin và Thủ tướng Manet, các bên cùng lên tiếng 13/12/2025 05:58

(PLO)- Sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đồng ý “chấm dứt toàn bộ việc nổ súng”.

Ngày 12-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã đồng ý nối lại thỏa thuận đình chiến sau nhiều ngày giao tranh, theo kênh Al Jazeera.

Ông Trump đưa ra thông báo trên sau các cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

“Họ đã đồng ý chấm dứt toàn bộ việc nổ súng kể từ tối nay và quay lại Thỏa thuận Hòa bình ban đầu được lập giữa tôi và họ, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Tôi rất vinh dự được làm việc với ông Anutin và ông Hun để giải quyết vấn đề vốn có thể leo thang thành một cuộc chiến lớn giữa hai quốc gia vốn dĩ tốt đẹp và thịnh vượng!” - tổng thống Mỹ nói thêm.

(Từ trái sang) Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký Tuyên bố chung về hoà bình ngày 26-10. Ảnh: WHITE HOUSE

Các cuộc giao tranh giữa hai quốc gia Đông Nam Á trong tuần này đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và khiến khoảng nửa triệu người ở cả hai phía biên giới phải sơ tán.

Thỏa thuận đình chiến ban đầu giữa Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 do Malaysia đứng ra dàn xếp, còn ông Trump thúc đẩy hai bên chấp thuận thông qua các chính sách thương mại.

Thỏa thuận này được chi tiết hóa vào tháng 10 bằng một tuyên bố chung bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Malaysia, có sự tham dự của ông Trump.

Tuy nhiên, Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận vào tháng 11 sau khi các binh sĩ Thái bị thương vì mìn sát thương ở biên giới.

Thái Lan và Campuchia chưa bình luận về thông tin sẽ nối lại thỏa thuận ngừng bắn.

Tối 12-12 (giờ Thái Lan), ông Anutin cho biết đã nói với ông Trump rằng Campuchia “là bên nổ súng trước” nên nếu tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn có một lệnh ngừng bắn thì thông điệp phải được gửi tới phía Phnom Penh, theo tờ Khaosod.

“Đừng chỉ nói ngừng bắn. Hãy nói cho cả thế giới biết rằng Campuchia sẽ ngừng nổ súng, rút lực lượng và gỡ toàn bộ số chất nổ họ đã gài, một cách minh bạch và hoàn chỉnh. Chúng tôi vẫn đứng yên; chúng tôi chưa bao giờ muốn thứ gì thuộc về Campuchia. Campuchia phải dừng lại trước. Bên vi phạm thỏa thuận thì phải là bên sửa chữa, không phải bên bị tấn công” - ông Anutin nói với ông Trump.

Ông Anutin cho biết cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi, Tổng thống Trump bày tỏ lo ngại về tình hình và mong Thái Lan thực hiện theo Tuyên bố chung ký ở Malaysia.

Thủ tướng Anutin đáp lại rằng Thái Lan luôn tuân thủ các điều kiện, nhưng Campuchia đã vi phạm trước. Vì vậy Thái Lan buộc phải đáp trả để bảo vệ chủ quyền.

Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, Tổng thống Trump nói ông hiểu và nói rằng ông Anutin có thể gọi cho ông bất cứ lúc nào. Ông Anutin đáp lại rằng không cần thiết, Thái Lan có thể tự xử lý tình hình.

Về phía Campuchia, rạng sáng 13-12, Thủ tướng Hun Manet viết trên Facebook cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Trump vì đã tìm cách đưa Thái Lan và Campuchia trở lại thoả thuận ngừng bắn.

“Tôi cảm ơn hai Ngài vì những nỗ lực bền bỉ nhằm đạt được hòa bình lâu dài giữa Campuchia và Thái Lan. Campuchia luôn giữ lập trường giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur” - ông Hun Manet viết.

Liên quan vụ nổ súng ngày 7-12 dẫn đến giao tranh bùng phát trở lại giữa hai nước, ông Hun Manet cho biết ông đã đề xuất rằng quân đội hoặc cơ quan tình báo của Mỹ và Malaysia có thể sử dụng năng lực thu thập thông tin để xác minh bên nào khai hỏa trước.

“Đây có thể là phương thức dễ dàng và minh bạch nhất để xác định sự thật. Campuchia sẵn sàng hợp tác nếu cần” - thủ tướng Campuchia kết luận.