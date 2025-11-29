Ông Trump hủy các văn bản được ông Biden ký bằng 'bút tự động' 29/11/2025 09:26

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ hủy bỏ tất cả văn bản được người tiền nhiệm Joe Biden ký bằng “bút tự động”, cho rằng những tài liệu này đã được ký một cách bất hợp pháp.

Ngày 28-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hủy bỏ tất cả văn bản được người tiền nhiệm Joe Biden ký bằng “bút tự động”, theo đài CBS.

"Bất kỳ văn bản nào được ông Biden ký [bằng bút tự động] sẽ không còn hiệu lực nữa" – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Tôi xin hủy bỏ tất cả sắc lệnh và bất kỳ điều gì khác không được ông Biden ký trực tiếp, do những người vận hành bút tự động đã ký những văn bản này một cách bất hợp pháp. Ông Joe Biden không liên quan quy trình bút tự động và nếu ông ấy nói rằng mình có liên quan, ông ấy sẽ bị cáo buộc tội khai man" – ông Trump viết.

Ông Biden ký phê chuẩn một dự luật vào năm 2021. Ảnh: AFP

Theo Dự án Tổng thống Mỹ (một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái), ông Biden đã ký 162 sắc lệnh trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nhà Trắng cho biết ông Trump đã hủy bỏ gần 70 sắc lệnh của ông Biden ngay sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1 và hủy thêm 19 sắc lệnh vào ngày 14-3.

Trước đó, ông Trump đã ra lệnh điều tra việc Nhà Trắng dưới thời ông Biden sử dụng bút tự động để ký các văn bản của tổng thống như lệnh ân xá, cáo buộc có "âm mưu" "lạm dụng quyền hạn chữ ký của tổng thống thông qua việc sử dụng bút tự động, để che giấu tình trạng suy giảm nhận thức của ông Biden".

Phía ông Biden chưa bình luận về thông tin trên.

Vào tháng 7, ông Biden gọi những tuyên bố của ông Trump là "không gì khác hơn ngoài sự đánh lạc hướng".

"Tôi xin nói rõ: Tôi đã đưa ra các quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tôi đã đưa ra các quyết định về ân xá, sắc lệnh, luật pháp và tuyên bố. Những ý kiến cho rằng tôi không làm như vậy đều là lố bịch và sai sự thật" – ông Biden nói.

Theo CBS, các tổng thống Mỹ từ lâu đã sử dụng bút tự động để ký văn bản. Năm 2005, Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống George W. Bush cho biết tổng thống có thể hợp pháp sử dụng bút tự động để ký dự luật thành luật.

Vào tháng 3, ông Trump thừa nhận ông cũng đã sử dụng bút tự động, nhưng "chỉ dành cho những giấy tờ rất không quan trọng".