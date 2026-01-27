Pháp lý vụ trộm thiên nga tại Thảo Cầm Viên 27/01/2026 15:50

(PLO)- Người trộm thiên nga ở Thảo Cầm Viên có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản; người mua thiên nga nếu biết đây là tài sản do phạm tội mà có thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như PLO đã thông tin, sáng 26-1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận thông tin từ Ban quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn về việc một con thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, công an xác định có người đã đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt. Từ các dấu vết thu thập được và dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, đối tượng nghi vấn được xác định.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ ông NCP (48 tuổi) khi người này đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan công an, ông P khai nhận đã trộm thiên nga trắng và bán lại cho một người khác tại TP Cần Thơ.

Theo nhiều nguồn thông tin thì con thiên nga này trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Hiện nay, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý người trộm thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn và làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.

Con thiên nga hiện đang được cách ly, theo dõi

Nêu nhận định về vụ việc, ThS Nguyễn Sơn Phước, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, cho rằng hành vi của ông P có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản, theo Điều 173 BLHS.

Theo đó, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức; có tính chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng..., thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng.

Đối với người đã mua con thiên nga từ ông P, nếu người này biết con thiên nga này do ông P trộm cắp mà vẫn mua thì có dấu hiệu của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 323 BLHS.

Theo đó, người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng... Mức án cao nhất của tội này đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nếu người mua không hề biết con thiên nga là do trộm cắp mà có thì trường hợp này chỉ là một giao dịch dân sự thông thường; hành vi của người mua không đủ yếu tố để cấu thành tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.