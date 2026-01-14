Phát hiện cả đàn rùa ven đường, người dân giao cho công an

Ngày 14-1, thông tin từ Công an xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 8 cá thể rùa núi vàng và rùa sa nhân do người dân giao nộp.
Trước đó, trong lúc đi làm, ông Bùi Vi Hảo (42 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ), phát hiện đàn rùa 8 con bên lề đường.
Ông Hảo lên mạng tìm hiểu thì được biết đây là rùa thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ. Vì vậy, ông đã chủ động liên hệ, đem 8 con rùa nói trên đến bàn giao Công an xã Hòa Mỹ.
Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã phối hợp với UBND xã Hòa Mỹ và các cơ quan chuyên môn lập biên bản tiếp nhận, tiến hành các thủ tục cần thiết để cứu hộ, chăm sóc, phục hồi bản năng, chờ tái thả đàn rùa về môi trường tự nhiên.
Đồng thời, UBND xã Hòa Mỹ cũng biểu dương ông Hảo vì đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của công dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.
2 loài rùa quý hiếm
- Rùa núi vàng ở phần đầu có nhiều tấm sừng; mai gồ cao. Loài rùa này có màu vàng, giữa mỗi tấm vảy có đốm đen, ngón chân không có màng. Rùa núi vàng trưởng thành dài khoảng 30 cm, nặng khoảng 3,5 kg. Loài rùa này thường đẻ 4-5 trứng nên tỉ lệ phát triển đàn của rùa vàng núi rất thấp.
- Rùa sa nhân có mai dài khoảng 18 cm màu vàng hoặc nâu. Trên lưng loài rùa này có 3 gờ nổi lên, trong đó 1 gờ ở giữa lưng, 2 gờ chạy dọc trên mai. Chân trước của rùa sa nhân có 5 ngón, chân sau có 4 ngón. Mặt dưới các chân có vẩy khá lớn và chỉ có 1/2 màng.