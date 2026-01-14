Phát hiện cả đàn rùa ven đường, người dân giao cho công an 14/01/2026 09:46

(PLO)- Một người đàn ông ở Đắk Lắk phát hiện cả đàn rùa bên đường liền đem giao nộp công an.

Ngày 14-1, thông tin từ Công an xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 8 cá thể rùa núi vàng và rùa sa nhân do người dân giao nộp.

Ông Hảo đem cả đàn rùa đến giao nộp công an. Ảnh: C.A

Trước đó, trong lúc đi làm, ông Bùi Vi Hảo (42 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ), phát hiện đàn rùa 8 con bên lề đường.

Ông Hảo lên mạng tìm hiểu thì được biết đây là rùa thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ. Vì vậy, ông đã chủ động liên hệ, đem 8 con rùa nói trên đến bàn giao Công an xã Hòa Mỹ.

Những con rùa do ông Hỏa giao nộp. Ảnh: C.A

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã phối hợp với UBND xã Hòa Mỹ và các cơ quan chuyên môn lập biên bản tiếp nhận, tiến hành các thủ tục cần thiết để cứu hộ, chăm sóc, phục hồi bản năng, chờ tái thả đàn rùa về môi trường tự nhiên.

Đồng thời, UBND xã Hòa Mỹ cũng biểu dương ông Hảo vì đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của công dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.