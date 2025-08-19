Phó Bí thư TP.HCM Đặng Minh Thông: Cù lao Phú Lợi là không gian phát triển mới của xã Thạnh An 19/08/2025 15:30

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đề nghị xã Thạnh An phát triển khu vực cù lao Phú Lợi thành khu dân cư, tạo ra không gian phát triển mới cho xã đảo.

Ngày 19-8, Đảng bộ xã Thạnh An, TP.HCM tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: C.N

Tạo trục phát triển dịch vụ - logistics - du lịch biển

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đánh giá xã đảo Thạnh An đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Với sự quan tâm đầu tư của TP.HCM trong cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cư dân, Đảng bộ xã Thạnh An cần phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, vượt qua khó khăn, thách thức, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo TP để xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: C.N

Thời gian tới, ông Đặng Minh thông đề nghị xã xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, khả năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sử dụng hiệu quả trợ lý ảo trong giải quyết công việc, sâu sát thực tiễn.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phù hợp với đặc thù địa lý của xã đảo. Không để người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình.

Theo ông Thông, xã Thạnh An cần triển khai thực hiện có hiệu quả bộ tứ Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Thạnh An. Ảnh: C.N

Ông đề nghị xã chủ động phối hợp để rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu cho phù hợp với quy hoạch của TP đã được Thủ tướng phê duyệt cũng như định hướng quy hoạch tích hợp của TP sau sáp nhập. Trong đó, cần phát triển khu vực cù lao Phú Lợi thành khu dân cư, tạo ra không gian phát triển mới cho xã Thạnh An, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất.

Ông nhấn mạnh phát triển xã đảo Thạnh An cần được đặt trong mối liên kết đồng bộ với các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ thuộc huyện Cần Giờ cũ và gắn với khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tạo nên trục phát triển dịch vụ - logistics - du lịch biển.

Điểm đến hấp dẫn, thân thiện với môi trường

Đảng bộ xã cần tiếp tục kiến nghị TP triển khai các dự án hạ tầng thiết yếu phục vụ cho người dân trên đảo: Hệ thống thu gom xử lý nước thải, đầu tư bồn dự trữ nước sạch tại ấp Thiềng Liềng; đầu tư xây dựng bến, cầu tàu Tắc Xuất; đường giao thông, bến tàu vào khu vực núi Giồng Chùa; bến, cầu tàu khách tại Cù lao Phú Lợi…

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông nhấn mạnh xã Thạnh An phải hướng đến việc trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện với môi trường.

Ông bày tỏ tin tưởng với tinh thần “Thạnh An vì TP, TP vì Thạnh An”, địa phương sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, xây dựng xã Thạnh An trở thành xã “thông minh, xanh, sạch, thân thiện môi trường”, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP.