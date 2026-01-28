Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tăng cường giám sát tiến độ sân bay Long Thành 28/01/2026 16:29

(PLO)- Song song với yêu cầu hoàn thành giai đoạn 1 đúng kế hoạch, lãnh đạo Chính phủ đề nghị ACV khẩn trương chuẩn bị thủ tục cho giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc triển khai dự án sân bay Long Thành. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm kịp thời báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Lãnh đạo Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở tuyến ống dẫn nhiên liệu và các công trình thuộc dự án thành phần 4. Các hạng mục này cần sớm được triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành và khai thác đồng bộ trong tháng 6-2026. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, địa phương kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết.

Dự án sân bay Long Thành dự kiến sẽ khai thác thương mại trong tháng 6 năm nay. Ảnh: CTV

Đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đơn vị này thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công các hạng mục, đặc biệt là các gói thầu nhà ga. ACV phải cập nhật, điều chỉnh tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu, kịp thời xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

ACV cũng được giao chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết vật tư, vật liệu và bảo đảm nguồn lực tài chính. Việc thi công cần được tổ chức theo phương án 3 ca, 4 kíp, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Trong đó, lãnh đạo Chính phủ đặc biệt lưu ý các gói thầu còn khối lượng lớn, có nguy cơ chậm tiến độ như giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và nhà ga hành khách.

Song song với việc triển khai giai đoạn 1, ACV phải khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án và thực hiện các thủ tục điều chỉnh công năng 4 kho hàng hóa để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Ngoài ra, ACV được giao chỉ đạo các chủ đầu tư công trình dịch vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6-2026. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng nhà bảo dưỡng máy bay số 2, ga hàng hóa số 2, ga hàng hóa chuyển phát nhanh và bốn kho hàng từ số 5 đến số 8 theo đúng tiến độ hợp đồng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, huy động lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng về định hướng đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, gắn với hệ sinh thái dịch vụ hàng không và phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành “Thành phố sân bay Long Thành”.

Trước đó, Bộ Xây dựng báo cáo tiến độ dự án, cho biết trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam dự kiến hoàn thành trong tháng 2; hệ thống thiết bị quản lý bay hoàn thành trong tháng 4.

Đường băng số 1 đã hoàn thành, đường băng số 2 dự kiến xong vào tháng 6. Hệ thống vị trí đỗ máy bay đạt hơn 87%, cơ bản đáp ứng tiến độ. Gói thầu 5.10 xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép, công tác hoàn thiện dự kiến xong trước ngày 30-6.