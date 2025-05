Ronaldo và dòng trạng thái “This chapter is over”: Khi tiền bạc không là vấn đề 27/05/2025 14:44

(PLO)- Ronaldo vừa đăng dòng trạng thái “This chapter is over” - Giai đoạn này đã qua đi”.

Một dòng trạng thái "This chapter is over" của Ronaldo thì cả thế giới biết ngay, nhất là truyền thông. Đó có thể là một dòng trạng thái nặng ký, thậm chí với dòng trạng thái đó, những nền tảng xã hội nơi Ronaldo viết còn phải có giá triệu đô. Với Ronaldo bây giờ tiền bạc không phải là thứ quá sốt sắng, động lực nữa, mà cái chính là chơi bóng vì niềm đam mê ở tuổi 40, là khát vọng chinh phục nhịp sinh học cơ thể ở cái tuổi này.

Ronaldo đã khoác áo Al Nassr 2,5 mùa bóng trắng tay danh hiệu và có thể ra đi. Có thông tin cho rằng, anh sẽ cập bến CLB Wydad Casablanca của Morocco để kịp tham dự FIFA Club World Cup 2025 khai mạc vào ngày 14-6 trên đất Mỹ?

Ronaldo viết "This chapter is over" cả thế giới và FIFA lên cơn sốt. Ảnh: A.N

Thành phố Casablanca thơ mộng và du lịch của quốc gia Bắc Phi này có CLB Wudad cực mạnh, nhiều tuyển thủ quốc gia Morocco và quan trọng là có CLB Wudad Casablanca sẽ tranh tài giải World Cup đầu tiên của phiên bản 32 đội cấp CLB.

2,5 mùa đá cho Al Nassr, Ronaldo trắng tay danh hiệu, thời gian không còn chờ đợi nữa.

Dễ thấy rằng, về Al Nassr đá 2,5 mùa lập tức Ronaldo có 3 năm liên tiếp đứng vị trí số 1 trong danh sách Forbes về hạng mục VĐV có thu nhập cao nhất thế giới. Ronaldo đứng trên cả những gã khổng lồ bóng rổ Mỹ, còn Messi tận vị trí thứ năm.

Forbes công bố cách đây một tuần năm tài chính vừa rồi, Ronaldo có thu nhập 275 triệu USD, đứng đầu danh sách, Messi chỉ 135 triệu. Trong số 275 triệu của Ronaldo có 15 triệu từ các nền tảng trang xã hội.

Từ khi chưa về Juventus, Forbes đã cho biết, Ronaldo đã tiệm cận “tỉ phú”, tức tài sản của anh đã đạt con số tỉ đô rồi. Sau đó Ronaldo quay lại MU và đặc biệt khi sang Al Nassr giúp cho thu nhập của anh cực khủng.

Rõ ràng bây giờ Ronaldo chinh phục những kỷ lục và tìm kiếm niềm vui trong bóng đá mà thôi.

Thật tình ở Al Nassr, Ronaldo không kéo nổi đoàn tàu để cạnh tranh ngôi vô địch trong nước với Al Hilal hay Al Ittihad, ra châu lục cũng thế, khó cạnh tranh với các CLB phương Đông của Nhật Bản, Hàn Quốc...

Nay Ronaldo sẽ lại ra đi.

Thực ra dòng trạng thái “This chapter is over” là rất mạnh và ấn tượng, rất sốc, nhưng bản thân Ronaldo thì đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hợp đồng của mình với Al Nassr. Nếu có sự luyến tiếc từ Al Nassr thì cũng bình thường thôi, Ronaldo không vi phạm, cũng không “qua cầu rút ván”.

Tuổi 40 có thể Ronaldo đang khẩn trương tìm một CLB nào đó đá FIFA Club World Cup 2025, Wydad Casablanca là một lựa chọn.

Người đứng đầu bóng đá thế giới, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, nếu Ronaldo đầu quân cho CLB nào đó có suất dự FIFA Club World Cup 2025 thì anh ta được phép đá. Thị trường chuyển nhượng quốc tế mở cửa từ ngày 1 đến 10-6, trong khi ngày 14-6 giải FIFA Club World Cup 2025 mới khai mạc. Nếu có Ronaldo, giá trị giải đấu sẽ tăng rất cao. Inter Miami, nơi có Messi thi đấu có tham dự giải.