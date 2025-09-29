Sáng tác logo sử dụng trí tuệ nhân tạo phải dán nhãn 29/09/2025 14:20

Ngày 29-9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và báo Tiền Phong chính thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết cuộc thi lần này được phát động không chỉ trong đoàn viên, thanh niên mà còn mở rộng tới mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Điều đó khẳng định tinh thần rộng mở, cầu thị, khuyến khích sự sáng tạo của mọi tầng lớp, để tìm ra một biểu trưng xứng tầm Đại hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - biểu tượng cho khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trả lời câu hỏi của báo chí.

Ban tổ chức cho biết, tác phẩm dự thi cần thể hiện chủ đề, tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhấn mạnh khẩu hiệu Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển.

Logo khắc họa được quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tác phẩm cần sử dụng bắt buộc các chi tiết: Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số XIII bằng số La Mã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, trong quy định tác phẩm dự thi có một điểm nhận được nhiều ý kiến của các hoạ sĩ. Cụ thể, nếu tác giả sử dụng hoặc tham khảo trí tuệ nhân tạo (AI), bắt buộc phải dán nhãn.

Về quy định này, hoạ sĩ Trần Hoài Đức, đặt vấn đề về việc cư xử với AI thế nào, tác phẩm sử dụng AI thì giải thưởng đối với bài đó thế nào.

“Cần nói rõ, xác định bao nhiêu % sử dụng AI thì cực kỳ phức tạp. Sáng tác logo qua thời vẽ bằng tay, vẽ bằng máy tính rồi, bây giờ có thêm AI thêm công cụ, ai chăn dắt AI giỏi thì người đó sẽ có thành quả tốt”- Hoạ sĩ Trịnh Hoài Đức bày tỏ.

Từ đó, ông cho rằng, kết quả cuối cùng có logo phù hợp với sự kiện, còn làm bằng gì không quan trọng.

Nói thêm về vấn đề này, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VH-TT&DL cùng bày tỏ, AI là công cụ, con người vẫn quan trọng.

“Lựa chọn ý tưởng thế nào, đưa ra câu lệnh thế nào để có sản phẩm tốt, ban tổ chức sẽ chọn sản phẩm đạt yêu cầu nhất, chất lượng nhất, còn AI tham gia bao nhiêu phần trăm không có giá trị gì nhiều lắm trong việc đánh giá chất lượng"- bà Đặng Thị Phương Thảo nêu quan điểm.