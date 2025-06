Sau 5 năm trốn truy nã, nữ bị can tới Công an Quảng Nam đầu thú 02/06/2025 11:47

(PLO)- Trốn truy nã suốt 5 năm, nữ bị can chiếm đoạt 4,6 tỉ đồng của nhiều người đã liên hệ Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú.

Sáng 2-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Thị Ngọc Nha (38 tuổi, ngụ phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) ra đầu thú.

Trốn truy nã 5 năm, bị can Nha liên hệ Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú. Ảnh: CA

Theo điều tra, năm 2019, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nha đã mượn của 3 bị hại trên địa bàn TP Tam Kỳ tổng số tiền 4,6 tỉ đồng, chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7-1-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can Nha về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 14-1-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã bị can, nhưng Nha bỏ trốn.

Xét thấy hành vi của Nha lừa đảo nhiều người với số tiền lớn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng, đồng thời vận động gia đình động viên Nha ra đầu thú.

Ngày 30-5, thông qua gia đình, Nha đã liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để ra đầu thú.