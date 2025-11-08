Sau bão số 13, người dân chen chúc mua nước đá để bảo quản thực phẩm 08/11/2025 17:36

(PLO)- Do mất điện, nhiều người dân xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk chen chúc đăng ký mua nước đá để bảo quản thực phẩm.

Hơn 17 giờ chiều 8-11, rất nhiều người dân tập trung, chen chúc tại một tiệm tạp hóa trên đường Lê Thành Phương, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk để chờ mua nước đá.

Người dân chen chúc lấy phiếu mua nước đá. Ảnh: T.T

Theo người dân, sau bão số 13, nhiều trụ điện trên địa bàn bị đổ, nhiều vùng bị ngập nước. Vì vậy, đến giờ trên địa bàn xã vẫn chưa có điện.

Trước khi bão vào, bà con đã tích trữ nhiều đồ ăn, thực phẩm tươi sống như cá, thịt. Vì vậy, khi mất điện, người dân phải tìm mua đá để bảo quản đồ ăn.

Video người dân chen chúc nhau lấy phiếu mua nước đá

Bà Đinh Thị Ty, một người đến mua đá nói, bà mua khoảng 6kg cá, thịt để tích trữ khi mưa bão.

Do mất điện, sợ cá hư nên hôm nay bà đến chờ mua đá nhưng chưa được. "Các quán tạp hóa trên địa bàn không có đá, tôi phải đến sớm, đăng ký mua đá và đã chờ hơn hai giờ", bà Ty nói.

Tương tự, bà Phạm Thị Kim Liên, cũng chờ hơn hai giờ để mua đá về bảo quản thực phẩm. Theo bà Liên, hiện nơi bà ở chưa có điện, cá, thịt trong tủ lạnh đã rã đông nên cần đá.

Nhiều người dân đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ nhưng chưa mua được nước đá. Ảnh: T.T

Tuy nhiên, trong vùng không ai bám đá, bà phải ra nhờ đầu mối là chủ tiệm tạp hóa liên hệ, đặt đá từ nơi khác về.

Theo ghi nhận của PLO, trong khi có hàng chục người đứng chờ, nhiều người khác vây quanh chủ tiệm tạp hóa để đăng ký, lấy phiếu mua đá. Phiếu mua đá thực ra là tờ giấy loại, được xé nhỏ, viết số (số bao đá) kèm tên của chủ tiệm.



Bà Sáu, chủ tiệm tạp hóa này nói, do mất điện, nhiều người tới hỏi mua đá nên bà liên hệ với một đầu mối, nhờ họ chở về cung cấp cho bà con.

“Giá mỗi bao đá là 30.000 đồng. Đầu mối báo giá bao nhiêu thì tôi báo lại bà con bấy nhiêu. Tôi chỉ kết nối, giúp bà con chứ không phải tôi bán, cũng không lấy tiền lời. Sau bão ai cũng gặp thiệt hại, nếu lợi dụng kiếm lời là có tội”, bà Sáu nói.

Người dân "khoe" phiếu mua nước đá. Ảnh: T.T

Bà Sáu nói thêm, chiều hôm nay người dân tập trung mua nước đá rất đông. Hiện bà cứ ghi phiếu, nhận tiền giúp người bán đá. Nếu đá về không đủ cung cấp thì sẽ trả lại tiền cho người dân mua phiếu.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện toàn xã chưa được cấp điện trở lại. Lý do, có nhiều vùng của xã bị ngập lụt, nước vừa rút.

Phiếu mua nước đá của một người dân. Ảnh: T.T

Vẫn lời ông Hân, đại diện công ty điện lực có trao đổi về việc khoảng 18 giờ hôm nay sẽ cấp điện cho một số thôn, khu phố trên địa bàn xã.

Sau khi tiếp tục rà soát, kiểm tra, công ty điện lực sẽ có kế hoạch cấp điện cho những thôn, khu phố còn lại của xã Tuy An Bắc.

"Do xã bị ngập nặng, nước vừa rút nên chưa thể cấp điện sớm. Nếu tình hình ổn, ngày mai toàn xã sẽ được cấp điện trở lại", ông Hân nói.