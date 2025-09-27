Sẽ hợp nhất, xóa bỏ cấp trung gian trong hệ thống giáo dục công lập 27/09/2025 11:51

(PLO)- Điểm được dư luận quan tâm nhất trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội vừa được Bộ GD&ĐT công bố là kế hoạch sắp xếp, tái cấu trúc toàn diện hệ thống cơ sở giáo dục công lập.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo. Điểm được dư luận quan tâm nhất là kế hoạch sắp xếp, tái cấu trúc toàn diện hệ thống cơ sở giáo dục công lập – động thái được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những bất cập kéo dài nhiều năm qua.

Theo dự thảo, hệ thống giáo dục công lập sẽ được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các cơ sở ĐH, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (trừ đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao) sẽ được tiếp tục sắp xếp.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ hợp nhất thành trường trung học nghề theo khu vực liên phường, xã, nhằm giảm đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian, gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với nhân sự và tài chính.

Một điểm đáng chú ý là Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lý các ĐH, trường ĐH trọng điểm hoặc được quy hoạch là cơ sở trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ. Đây sẽ là những đơn vị nòng cốt dẫn dắt mạng lưới đào tạo xuất sắc, phát hiện và bồi dưỡng tài năng. Các trường cao đẳng được giao nhiệm vụ như trung tâm vùng hoặc quốc gia về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Thầy trò Trường ĐH Công Thương TP.HCM trong một giờ thực hành. Ảnh: P.ANH

Đối với những cơ sở đào tạo đặc thù, Bộ Y tế cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đảm trách quản lý.

Các trường còn lại sẽ chuyển giao về địa phương, đồng thời được trao quyền tự chủ toàn diện, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

Ngoài ra, dự thảo còn mở ra khả năng sáp nhập một số viện nghiên cứu với các trường ĐH, ngoại trừ tổ chức khoa học - công nghệ công lập đặc thù.

Song song với sắp xếp hệ thống, dự thảo cũng thay đổi lớn về cơ chế quản trị. Cơ quan quản lý trực tiếp sẽ bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc các trường ĐH và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Riêng hai ĐH Quốc gia, Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lãnh đạo. Trong giai đoạn chuyển tiếp khi bãi bỏ Hội đồng trường, Bộ trưởng GD&ĐT sẽ quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, thời hạn bổ nhiệm và số lượng cấp phó.

Ở bậc phổ thông, Giám đốc Sở GD&ĐT được trao thẩm quyền toàn diện trong tuyển dụng, điều động, biệt phái nhà giáo và cán bộ quản lý. Bộ GD&ĐT sẽ ban hành tiêu chuẩn đối với giám đốc, phó giám đốc sở, nhằm bảo đảm lựa chọn được nhân sự có năng lực chuyên môn, quản lý và kinh nghiệm phù hợp.

Về chính sách nhân lực, dự thảo xác định rõ mức phụ cấp ưu đãi đặc thù cho nhà giáo: tối thiểu 70% với giáo viên mầm non, phổ thông và trung học nghề; 30% với nhân viên trường học; 100% đối với giáo viên trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục cho người khuyết tật hoặc vùng đặc biệt khó khăn.

Các địa phương được phép áp dụng cơ chế tuyển dụng và đãi ngộ linh hoạt, có thể tách khỏi hệ thống thang bảng lương viên chức chung, để thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Bên cạnh nội dung sắp xếp cơ sở giáo dục, dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất nhiều chính sách khác như: Cải cách chương trình, phát triển mô hình ĐH mở và ĐH số, đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác với doanh nghiệp, thí điểm miễn thị thực và giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài, thành lập Quỹ học bổng quốc gia, bảo đảm ngân sách giáo dục tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước, miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng - an ninh và cung cấp sách giáo khoa miễn phí trước năm 2030.

Bộ GD&ĐT cho biết dự thảo Nghị quyết đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, tổ chức và người dân. Sau khi hoàn thiện, văn bản sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm nay.