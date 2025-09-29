Sốc: Đội tuyển Malaysia không bị loại hoặc trừ điểm, sau lệnh trừng phạt của FIFA 29/09/2025 14:35

(PLO)- Trong lúc dư luận về đội tuyển Malaysia đang nóng lên sau án phạt từ FIFA dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch, một tin tức quan trọng vừa được công bố của AFC đã phần nào trấn an người hâm mộ.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John, khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ không phải chịu thêm bất kỳ hình phạt nào từ FIFA và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh chiếc vé tham dự vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam và bị trừ điểm theo Điều 55 Bộ luật kỷ luật FIFA. Quy định này nêu rõ: nếu một đội đưa cầu thủ không đủ điều kiện ra sân trong trận đấu chính thức, đội đó sẽ bị xử thua 0-3 và nộp phạt ít nhất 6.000 franc Thụy Sĩ. Điều này từng khiến người hâm mộ lo lắng bởi Malaysia đã ra sân với 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả trong trận gặp Việt Nam ngày 10-6 trên sân Bukit Jalil, nơi mà chủ nhà giành chiến thắng 4-0 vang dội.

Nỗi lo càng gia tăng khi FIFA xác nhận phát hiện tài liệu giả mạo và đưa ra án phạt: FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,5 tỉ VND), còn 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị đình chỉ thi đấu một năm kèm phạt cá nhân 2.000 franc.

Đội tuyển Malaysia bị phát hiện có 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" trong trận thắng Việt Nam 4-0 ngày 10-6-2025 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Với những án phạt nặng tay này, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Malaysia có thể bị cuốn vào vòng xoáy kỷ luật, mất đi thành tích và vị trí dẫn đầu bảng F.

Tuy nhiên, chia sẻ độc quyền với SNE Sports, ông Windsor John, Tổng thư ký AFC người Malaysia đã mang đến thông tin tích cực: “Đội tuyển Malaysia không bị phạt. Chỉ có 7 cầu thủ bị cấm thi đấu và FAM phải nộp phạt tiền. Không có chuyện đội tuyển bị xử thua hay mất điểm. Họ vẫn còn nguyên cơ hội tại vòng loại Asian Cup 2027”.

Phát biểu này ngay lập tức tạo nên làn sóng nhẹ nhõm trong cộng đồng người hâm mộ Malaysia. Thực tế, theo quyết định của FIFA, án phạt được áp dụng trực tiếp cho cầu thủ và liên đoàn ở mức độ tài chính mà không mở rộng sang thành tích thi đấu của đội tuyển.

Tổng thư ký AFC Winsor cho biết đội tuyển Malaysia không bị trừ điểm, không bị loại khỏi Asian Cup 2027 sau lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: AFC.

Điều đó đồng nghĩa, các chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước Nepal 2-0 và đặc biệt là trận thắng đậm Việt Nam 4-0 vẫn được giữ nguyên. Với 6 điểm sau hai lượt trận, đội tuyển Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F và tràn đầy hy vọng giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đây được xem là phao cứu sinh với FAM trong giai đoạn sóng gió. Bởi nếu đội tuyển Malaysia bị xử thua, không chỉ thứ hạng bị ảnh hưởng mà niềm tin nơi người hâm mộ cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng, với khẳng định từ một nhân vật quyền lực của AFC, thầy trò HLV Peter Cklamovski có thể tạm gác lại lo âu để tập trung cho chặng đường phía trước.

Điều đáng chú ý là bất chấp cơ hội vẫn rộng mở, nhưng thử thách dành cho đội tuyển Malaysia lại lớn hơn bao giờ hết. Việc mất đi 7 cầu thủ nhập tịch vốn là trụ cột trong đội hình chắc chắn để lại khoảng trống khó lấp đầy.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia vào tháng 3-2026 trong trận lượt về vòng bảng Asian Cup 2027 theo lịch thi đấu. Ảnh: CCT.

Đây là lúc HLV Peter Cklamovski và các cộng sự phải đưa ra những phương án thay thế, đặt niềm tin vào các cầu thủ nội, đồng thời khai thác tối đa sức mạnh tinh thần của tập thể. Với nền bóng đá luôn tự hào về tinh thần chiến đấu và khát khao vươn tầm, đội tuyển Malaysia dù đang ở trong nghịch cảnh vẫn có thể đảo ngược thành động lực.

Người hâm mộ cũng hiểu rằng, vượt qua cú sốc này, bóng đá Malaysia cần nhìn lại toàn bộ hệ thống quản lý nhập tịch cầu thủ để tránh tái diễn những sai sót. Bởi lẽ, sự minh bạch và tuân thủ quy định quốc tế không chỉ đảm bảo công bằng trong thể thao mà còn giữ gìn danh dự quốc gia. Trong lúc chờ kết quả kháng cáo của FAM, tinh thần đồng lòng của toàn xã hội là điểm tựa quan trọng nhất cho đội tuyển Malaysia.