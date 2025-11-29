Sốc: Pep Guardiola và 5 HLV hàng đầu từ chối Manchester United 29/11/2025 10:10

(PLO)- Manchester United luôn thu hút sự chú ý, dù đang thăng hoa hay suy tàn nhưng thực tế không phải lúc nào họ cũng đạt được điều mình mong muốn, khi có một số HLV hàng đầu từ chối chuyển đến Old Trafford.

Manchester United luôn là tâm điểm của bóng đá châu Âu, nhưng sức hút đó không đồng nghĩa với việc họ luôn như ý. Trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5-2013, MU đã trải qua nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện.

Những người kế nhiệm lần lượt gồm David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều không thể tái lập sự ổn định dài hạn tại Old Trafford. Gần đây nhất, Ruben Amorim cũng đang gặp nhiều khó khăn trong hành trình vực dậy đội bóng. Điều đáng chú ý là trong giai đoạn MU tìm kiếm một HLV phù hợp, họ từng bị nhiều chiến lược gia hàng đầu từ chối.

Một trong những câu chuyện gây tiếc nuối nhất liên quan đến Pep Guardiola. Năm 2018, Jordi Cruyff, cựu cầu thủ Manchester United, tiết lộ Guardiola từng ở rất gần với chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford vào thời điểm Sir Alex chuẩn bị chia tay đội bóng năm 2013. Cruyff cho biết ông cảm nhận được rằng MU đã có cơ hội chiêu mộ nhà cầm quân người Tây Ban Nha trước khi ông lựa chọn chuyển đến Bayern Munich.

Pep Guardiola không chọn Manchester United. Ảnh: EPA.

“Tôi có cảm giác Manchester United hoàn toàn có thể thuyết phục được Guardiola. Đã có thời điểm mọi thứ hội tụ và phù hợp. Nhưng cuối cùng họ lại chọn con đường khác”, Cruyff nói. Những lời chia sẻ ấy khiến nhiều người không khỏi hình dung một thập kỷ qua của MU có thể đã rất khác nếu Guardiola ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford.

Một cái tên đình đám khác cũng từ chối MU là Jurgen Klopp. Chiến lược gia người Đức từng được liên hệ vào cả năm 2013 và 2015, trước khi ông cập bến Liverpool và dẫn đội bóng này đến những danh hiệu lớn nhất châu Âu. Trong cuộc trò chuyện năm 2016, Klopp xác nhận ông đã được MU tiếp cận nhưng không thể rời Dortmund khi mùa giải mới đang được chuẩn bị. Klopp nhấn mạnh bản thân không bao giờ nghĩ đến việc bỏ ngang một dự án dở dang.

Huyền thoại Liverpool Robbie Fowler sau đó tiết lộ thêm rằng Klopp từ chối MU lần thứ hai vào năm 2015 bởi ông không thích cách điều hành thiên về thương mại của đội bóng, trong khi Liverpool lại đem đến thứ “bản sắc” mà ông tìm kiếm.

HLV Klopp từ chối dẫn dắt MU. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Arsene Wenger cũng từng là mục tiêu nghiêm túc của Manchester United. Trước khi Ferguson thay đổi ý định nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2001-2002, ban lãnh đạo MU đã tiếp cận Wenger như lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Cựu chủ tịch Martin Edwards xác nhận rằng MU đã xem Wenger là người phù hợp nhất thời điểm đó, sau khi ông giúp Arsenal giành cú đúp ngay mùa đầu tiên tại Premier League. Tuy nhiên, sự trung thành của Wenger với Arsenal và mối quan hệ thân thiết với phó chủ tịch David Dein khiến ông từ chối lời mời từ đại kình địch.

Zinedine Zidane cũng nhiều lần xuất hiện trong tin đồn thay thế Solskjaer, nhưng chiến lược gia người Pháp chưa bao giờ thực sự hứng thú với việc chuyển đến Anh làm việc. Theo tờ El Partidazo de COPE, Zidane không cảm thấy bóng đá Anh là môi trường phù hợp. Dù có tin đồn rằng ông đang học tiếng Anh, Zidane khẳng định ông chưa từng cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị từ MU. Thay vào đó, ông ưu tiên khả năng tiếp quản đội tuyển Pháp sau thời Deschamps.

Zidane không cảm thấy bóng đá Anh phù hợp với ông. Ảnh: EPA.

Zidane cũng từng nói rõ rằng ông không muốn dẫn dắt một đội bóng mà ông không thể giao tiếp trôi chảy bằng ngôn ngữ bản địa, vì điều đó ảnh hưởng đến toàn bộ phương pháp làm việc của ông.

Roberto Mancini cũng là một đích ngắm của MU khi họ tìm người thay thế Solskjaer vào năm 2022. Tuy nhiên, HLV người Ý lập tức từ chối vì đang dẫn dắt tuyển Ý và vừa đưa họ đến chức vô địch Euro 2020. Ngoài ra, việc từng làm HLV của Manchester City khiến khả năng ông quay lại Manchester dưới màu áo đỏ càng khó xảy ra.

Carlo Ancelotti, một trong những chiến lược gia thành công nhất thế giới, cũng suýt dẫn dắt MU khi Ferguson chuẩn bị về hưu năm 2013. Ancelotti tiết lộ rằng ông đã gặp Sir Alex, và rất trân trọng cuộc trò chuyện ấy. Tuy nhiên, ông khi đó đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid và không thể thay đổi quyết định.

Ancelotti đã chọn Real Madrid mà không phải Man United. Ảnh: EPA.

“Tôi luôn giữ mối quan hệ rất tốt với Sir Alex. Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã gần như chắc chắn sẽ đến Real Madrid”, Ancelotti chia sẻ. Quyết định này khiến MU chuyển hướng sang David Moyes, người chỉ tại vị chưa đầy một mùa giải.

Nhìn lại, việc hàng loạt HLV danh tiếng nói lời từ chối cho thấy Manchester United không chỉ đối mặt với thách thức về chuyên môn, mà còn phải giải quyết những vấn đề sâu xa hơn trong văn hóa và mô hình vận hành của câu lạc bộ. Dù luôn là cái tên hấp dẫn trên thị trường, MU vẫn không phải lựa chọn tối ưu với nhiều chiến lược gia hàng đầu, một thực tế phản ánh hành trình gian nan mà đội bóng phải vượt qua để tìm lại ánh hào quang xưa.