Taxi và xe tải đối đầu, tài xế taxi tử vong, 2 hành khách bị thương 09/04/2026 09:52

(PLO)- Cú đối đầu trực diện giữa 2 phương tiện khiến tài xế taxi tử vong tại chỗ, 2 hành khách bị thương tại Lâm Đồng.

Đến 9 giờ sáng nay (9-4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Trường Xuân hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, phương tiện, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ tai nạn giao thông giữa taxi và xe tải khiến tài xế taxi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 9-4, anh N.H (34 tuổi), tài xế taxi, đang chở khách khi đến khu vực chợ Trường Xuân (Lâm Đồng) thì va chạm trực diện với xe tải mang biển số đăng ký TP.HCM chạy hướng ngược lại.

Cú đối đầu trực diện khiến hai phương tiện dính chặt vào nhau, phần đầu xe taxi bẹp dúm, biến dạng, lái xe taxi tử vong tại chỗ. Người dân ở khu vực chợ Trường Xuân đã đến phá cửa đưa 2 hành khách ngồi sau xe taxi bị thương đi cấp cứu.