Thanh Hóa có tân Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công 08/08/2025 16:19

(PLO) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hòa giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 7-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Hòa giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa với thời gian là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa (46 tuổi), quê ở phường Đông Tiến (TP Thanh Hóa), có nhiều năm công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và từng giữ chức Chánh văn phòng Sở này.

Tân Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nguyễn Tuấn Hòa. Ảnh: ĐT

Tháng 7- 2017, ông Hoà được điều động làm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả cho 1.236 thủ tục hành chính thuộc 129 lĩnh vực của các sở, ban, ngành cấp tỉnh Thanh Hóa.