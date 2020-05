Không hủy Cúp Quốc gia, V-League vẫn chờ

Sau nhiều lần dự kiến thời điểm khởi động các giải vô địch quốc gia, ban tổ chức VPF vẫn loay hoay chọn tạm ngày bóng lăn để giúp CLB đo lường phương án tập luyện mà không có gì chắc chắn. Theo VPF, tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau 20 ngày gần nhất trên cả nước không có trường hợp mới do lây nhiễm, bên cạnh việc các địa phương kiểm soát rất chặt chẽ và hiệu quả là một tín hiệu khả quan cho hoạt động cộng đồng.



Tuy nhiên, các nhà làm bóng đá vẫn phải tuân thủ Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, các sự kiện thể thao trong thời điểm này vẫn chưa được phép tổ chức.

Do thời gian không còn nhiều và không ai biết chắc đến khi nào các cơ quan chức năng công bố hết dịch hoặc đạt ngưỡng an toàn cao, có một số ý kiến đề xuất hủy Cúp Quốc gia để tập trung cho V-League. Nguyên do Cúp Quốc gia thường bị xem là sân chơi phụ, ít nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn nhiều CLB trong cuộc nên có thể không tổ chức, để dành thời gian cho V-League và tuyển quốc gia quan trọng hơn.



Trước mắt, các đội sẽ trở lại với Cúp Quốc gia. Ảnh: NGỌC DUNG

Thế nhưng các nhà làm giải rất cần duy trì sân chơi truyền thống này và đặc biệt phải hoàn trả quyền lợi cho nhà tài trợ vốn rất khó kêu gọi, khiến họ không thể ra quyết định hủy Cúp Quốc gia. Ngoài ra, việc đá cúp đối với nhiều CLB có tác dụng rèn quân, thử nghiệm nhân sự, lối chơi phục vụ cho các giải vô địch quốc gia hạng Nhất và V-League nên cũng cần tăng cường cọ xát. Thậm chí, Cúp Quốc gia còn là đấu trường của một số đội bóng yêu thích sưu tập thành tích chắc hẳn sẽ không nhận được sự đồng thuận cao từ CLB.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB và ban tổ chức trận đấu chủ động triển khai kế hoạch tập luyện, chuẩn bị tổ chức thi đấu khi các giải đấu có phép diễn ra, ban điều hành VPF cho biết giải Cúp Quốc gia 2020 sẽ chơi bảy trận đấu vòng loại từ ngày 24-5. Các đội hạng Nhất và V-League tiếp tục đá vòng 1/8 Cúp Quốc gia từ ngày 30-5. Đáng chú ý, hai giải V-League và hạng Nhất chưa có mốc thời gian cụ thể, mà thông thường luôn diễn ra sau Cúp Quốc gia một tuần.

Tính từ ngày 15-3 tạm dừng V-League ở vòng 2, các đội bóng đã nghỉ hơn hai tháng nếu Cúp Quốc gia có thể trở lại đúng hẹn.