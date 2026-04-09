Thi thể thuyền viên mất tích ở cầu Tân Lý bị kẹt vào chân vịt tàu 09/04/2026 09:30

(PLO)- Thi thể thuyền viên mất tích bốn ngày đã được tìm thấy. Lực lượng công an đang trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc.

Đến 3 giờ sáng nay 9-4, sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Mai Văn Lai (51 tuổi, ngụ Cà Ná, Khánh Hòa). Ông Lai bị mất tích từ chiều 5-4 tại khu vực cầu Tân Lý, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang đưa thi thể nạn nhân xấu số lên bờ.

Được biết, thi thể nạn nhân bị kẹt vào chân vịt một con tàu khá lớn nằm sâu dưới nước nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Nhờ nỗ lực của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 La Gi (Công an tỉnh Lâm Đồng), Bộ đội Biên phòng cùng ngư dân, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Khu vực tàu neo đậu nơi thuyền viên mất tích. Ảnh PHAN TUẤN.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 5-4, chủ tàu cá BTh 80633 TS trình báo về việc thuyền viên Mai Văn Lai mất tích. Con tàu này dài gần 9 m, có năm lao động hành nghề lặn.

Trưa cùng ngày, nhóm thuyền viên tổ chức ăn uống trên tàu đang neo đậu nhưng ông Lai không tham gia. Đến khoảng 15 giờ 30, mọi người phát hiện ông Lai không có trên tàu.

Vị trí tìm được thi thể nạn nhân rạng sáng nay.

Đáng chú ý, trong lúc tìm kiếm, mọi người phát hiện điện thoại, mền và võng của nạn nhân nằm trên một chiếc tàu cá khác, neo đậu cách tàu BTh 80633 TS khoảng 10 m.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong.