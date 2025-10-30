Thót tim cứu bé trai bị trôi giữa sông Hàn trong đêm 30/10/2025 08:52

(PLO)- Một bé trai khoảng dưới 10 tuổi bị trôi giữa sông Hàn, TP Đà Nẵng trong đêm may mắn được cứu kịp thời.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 29-10, người dân đi bộ ven sông Hàn, TP Đà Nẵng đoạn bờ tây cầu Rồng đã kịp thời cứu sống một bé trai bị trôi giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Thời điểm này, nước sông Hàn dâng cao gần mép vỉa hè do mưa lớn. Một thanh niên đang phát trực tiếp trên Facebook tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng thì phát hiện bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, liền hô hoán cầu cứu.

Khoảnh khắc cháu bé được cứu lên khỏi sông Hàn.

Anh Trần Trọng Tuấn, một trong những người trực tiếp cứu cháu bé, cho hay cháu bé được phát hiện gần đuôi cầu Rồng, đoạn phía trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

“Khi nghe tiếng hô, tôi cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba chúng tôi kéo được bé trai lên vỉa hè”- anh Tuấn kể.

Theo clip, khi được cứu lên bờ, bé trai không nói được. Người dân nhanh chóng đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội. Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu bé (ngụ phường An Hải), ở đối diện bên kia sông Hàn đã đến nhận và đưa bé đến bệnh viện.