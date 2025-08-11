Thứ trưởng Ngoại giao Nga minh định quan hệ với Mỹ trước các diễn biến hiện tại 11/08/2025 06:08

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng hiện còn quá sớm để dùng thuật ngữ "hòa dịu" trong quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 10-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng dù Washington gần đây đã có động thái hướng tới cải thiện quan hệ với Moscow, song việc ăn mừng lúc này là quá sớm.

Ông Ryabkov cho rằng “đang xuất hiện một vài dấu hiệu cho thấy sự tỉnh táo trong đối thoại với Mỹ” – điều mà ông nói là đã thiếu vắng nghiêm trọng suốt nhiều tháng, nhiều năm qua.

Tuy nhiên, vị thứ trưởng nhấn mạnh rằng việc dùng thuật ngữ “hòa dịu” trong quan hệ giữa Mỹ và Nga lúc này là hoàn toàn không phù hợp.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: SPUTNIK

Ông Ryabkov đề cập việc Nga đã chấm dứt tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vốn có mục đích kiềm chế những hành động nóng vội từ một số thủ đô thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nói về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung, ông Ryabkov cho rằng Moscow không còn lựa chọn nào khác trước những hành động của “người Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là những kẻ hiếu chiến ở châu Âu”.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 giữa Moscow và Washington đã sụp đổ vào năm 2019, nhưng Nga vẫn tiếp tục tuân thủ các hạn chế nêu trong hiệp ước. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này với lý do Nga vi phạm, cáo buộc này khi đó đã bị Điện Kremlin bác bỏ, theo đài RT.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó nhấn mạnh rằng Moscow thôi ràng buộc với hiệp ước vũ khí hạt nhân INF sau nhiều năm tuân thủ dù Mỹ đã rút lui khỏi hiệp ước năm 2019.

“Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các điều kiện để duy trì lệnh cấm đơn phương triển khai loại vũ khí tương tự đã không còn, và Nga không còn bị ràng buộc bởi các hạn chế áp đặt trước đó” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Thông cáo nêu rõ phương Tây đang tạo ra “mối đe dọa trực tiếp” đối với an ninh Nga, dẫn ví dụ cuộc tập trận Talisman Sabre diễn ra giữa tháng 7 tại Úc.

Cuộc tập trận có sự tham gia của bệ phóng di động trên bộ Typhon của Mỹ, được thiết kế để phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn tới 1.800 km, cùng tên lửa đa nhiệm SM-6 với tầm bắn tới 500 km.

Cùng thời điểm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow có quyền triển khai tên lửa tầm trung “khi thấy cần thiết” và sẽ không thông báo trước.

Hồi tháng trước, ông Trump hé lộ mong muốn nối lại đàm phán với Nga nhằm duy trì các hạn chế hiện có đối với vũ khí hạt nhân.