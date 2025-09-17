Thủ tướng: Kiểm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn 17/09/2025 16:30

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất cấp có thẩm quyền việc điều chuyển vốn từ nơi không có nhu cầu sử dụng sang nơi có nhu cầu bổ sung vốn.

Ngày 17-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3).

29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức trung bình

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ giải ngân đầu tư công năm 2025 có nhiều tiến bộ, đến nay đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, nút thắt, còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra.

Trong bối cảnh tình hình có khó khăn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng và tập trung cho kiến tạo phát triển. Trong chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công năm 2025 đạt 100%.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, nâng cao chất lượng đầu tư công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Mỗi chủ thể liên quan phải nhìn lại công việc trong 8 tháng qua để tiếp tục triển khai công việc trong những tháng cuối năm, chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn vào 19-12-2025, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, giải ngân đầu tư công vẫn còn những tồn tại, vướng mắc, như chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng...

Công tác đấu thầu và thanh, kiểm tra còn nhiều hạn chế; xử lý các vi phạm chưa kịp thời; một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt.

Đặc biệt, còn 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 38,4 nghìn tỉ đồng. Đến hết tháng 8, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Trong 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 409 nghìn tỉ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỉ lệ ước giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch lớn và có tỷ lệ giải ngân cao: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Gia Lai.

Các bộ, cơ quan, địa phương trả lại vốn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Trong thời gian tới, để bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân.

Đề từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp. Phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án.

Đặc biệt, khẩn trương phân bổ 38,4 nghìn tỉ đồng kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công (nếu có), gửi Bộ Tài chính trước ngày 20-9.

Kế đó, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Ảnh: VGP

Bộ Xây dựng, Bộ NN&MT và UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung cho các dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn.

Đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương trả lại vốn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với việc không giải ngân hết vốn được giao.