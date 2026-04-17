Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 3 bộ, cơ quan, giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm 17/04/2026 13:58

(PLO)- Nhấn mạnh nhiệm vụ hết sức nặng nề, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Bộ: Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo cùng Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng 17-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG), Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 3 bộ, cơ quan. Ảnh: VGP

Trình Chính phủ phương án cắt giảm thủ tục hành chính trước 20-4

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, ba cơ quan đều có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời, ba cơ quan có vị trí rất quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước cũng như trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số;

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; cơ bản thống nhất với các kiến nghị, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Thủ tướng nêu rõ, với vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước, nhiệm vụ đặt ra cho ba cơ quan hết sức nặng nề. Do đó, các cơ quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ với sản phẩm đầu ra và tiến độ hoàn thành cụ thể.

Thủ tướng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ, cơ quan với tinh thần phân cấp mạnh mẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì, đầu mối, Thủ tướng cho biết sắp tới, Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; trình đồng thời dự thảo văn bản hướng dẫn (nghị định, thông tư) khi trình các dự thảo luật; thực hiện nghiêm yêu cầu về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trình Chính phủ phương án trước ngày 20-4.

Tham mưu các chính sách trọng dụng nhân tài

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, huy động nguồn lực xã hội; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị, nhất là biên chế cấp cơ sở. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế.

Đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách (hoàn thành trong quý 2).

Cùng với đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư; triển khai thực hiện Kết luận 205 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chính phủ về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả bản điện tử, khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động; hoàn thiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm; vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm quốc gia...

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề. Do đó, các cơ quan cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VGP

Với Bộ DT&TG, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phối hợp với Bộ GD&ĐT tạo tập trung, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031.

Khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư.

Chú trọng thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm

Đối với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026; chú trọng thanh tra với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm.

Thủ tướng lưu ý, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo và khắc phục những khoảng trống pháp lý. Khẩn trương thực hiện việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan triển khai Kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI.

Tập trung hoàn thiện, nhân rộng và triển khai ứng dụng phần mềm về cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và triển khai hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến.