Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước 16/09/2025 08:19

(PLO)- Phát biểu bế mạc Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước.

Tối 15-9, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc chính thức bế mạc sau gần 20 ngày diễn ra, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta.

Sự kiện thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế. Theo Thủ tướng, Triển lãm khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam.

Tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta từ ngày thành lập, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành công của Triển lãm lần này là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng nhắc tới sự nỗ lực vượt bậc của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 tập đoàn, tổng công ty lớn, đầu tầu của cả nước đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "thần tốc thi công", thể hiện rõ tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Nhân dân, Doanh nghiệp vào cuộc, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", cùng chung tay làm nên thành công tốt đẹp của Triển lãm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khẳng định quan điểm dân là gốc, Nhân dân làm nên lịch sử. Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của Nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả mọi hoạt động trong triển lãm đều vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.

"Chúng ta rất cảm động trước những nụ cười, những ánh mắt và cả những giọt nước mắt vui mừng, phấn khởi, tự hào của người dân thăm quan, thụ hưởng các không gian trưng bày hiện đại, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động trải nghiệm độc đáo, với khoảng trên 10 triệu người đã đến tham quan triển lãm, hàng chục triệu người xem qua truyền hình, phát thanh cùng hàng trăm nghìn người dự các buổi tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, lắng đọng lòng người với những ấn tượng không bao giờ quên"- Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với nhân dân.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ "Kiến tạo phát triển", "Sáng tạo để kiến thiết", "Khát vọng bầu trời" đến "Vì tương lai xanh", "Đầu tầu kinh tế", "Khởi nghiệp kiến quốc", lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách...

Khẳng định văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam

Theo Thủ tướng, Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khẳng định chân lý độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và nâng tầm trí tuệ Việt Nam.

Bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, Triển lãm chính là một bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta qua các thời kỳ.

Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi tư liệu, tài liệu tại Triển lãm đều thể hiện, khắc họa trí tuệ tuyệt vời Việt Nam, về con người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, về những công trình, dự án khoa học, công nghệ đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khẳng định văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới.

Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, từ các cựu chiến binh đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế…

Đặc biệt, Triển lãm lần này đã thể hiện rõ sự hấp dẫn, vẻ đẹp tinh tế, hài hòa của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại kiên cường và tương lai tươi sáng; được xây dựng trên nền tảng số hoá, ứng dụng công nghệ mới với sức sáng tạo phi thường của trí tuệ Việt Nam...

An ninh, an toàn được bảo đảm trong suốt thời gian triển lãm; góp phần tạo động lực, khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, để chúng ta tự tin, tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và đang tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đơn vị tổ chức nghệ thuật, các tình nguyện viên cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của Triển lãm, tỏa sáng tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam.

Ông cũng khẳng định sự thành công của Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai.

"Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của "con cháu Lạc Hồng", bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ Việt Nam.

Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn"- Thủ tướng khẳng định.