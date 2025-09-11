Thuê 14.250 bóng đèn compact rồi đem đi bán ve chai 11/09/2025 11:53

(PLO)- H đã thuê bóng đèn compact, dây điện để chong đèn thanh long nhưng lại mang đi bán ve chai lấy tiền, làm thiệt hại gần 800 triệu đồng của bốn gia đình ở Lâm Đồng.

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức thụ lý hồ sơ từ Công an xã Hàm Thạnh để điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại đối với nhiều gia đình. Hiện công an đã triệu tập làm việc NTH (26 tuổi, ngụ thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng).

Số dây diện, chuôi đèn, bóng đèn compact vừa được thu hồi.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8-2025, Công an xã Hàm Thạnh liên tục nhận được đơn tố giác từ nhiều người dân về hành vi bất minh của NTH. Thanh niên này đã dùng chiêu trò giả vờ thuê số lượng lớn bóng đèn compact, dây điện phục vụ việc chong đèn cho thanh long trái vụ. Tuy nhiên, sau khi thuê được, H mang toàn bộ số tài sản này đi bán cho các vựa ve chai để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Để tạo dựng lòng tin và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, H sử dụng một phần tiền thu được từ việc bán bóng đèn thanh toán tiền thuê cho các gia đình rồi cho rằng tiếp tục thuê lại để chong đèn thanh long và thuê thêm bóng đèn compact, dây điện.

Với thủ đoạn "mượn đầu heo nấu cháo" này, NTH đã không ngừng mở rộng quy mô lừa đảo, khiến nhiều người dân sập bẫy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 11-2024 đến tháng 8-2025, H lừa đảo bốn hộ gia đình, chiếm đoạt hơn 14.250 bóng đèn, đuôi đèn, 291 cuộn dây điện, tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Công an xã Hàm Thạnh đã thu hồi 1.400 bóng đèn, 1.200 đuôi đèn, 382 m dây điện.