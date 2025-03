Thưởng nóng lực lượng truy bắt nhóm cướp gần 2,3 triệu USD ở Tây Ninh 25/03/2025 09:48

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng các lực lượng tham gia truy bắt nhóm cướp gần 2,3 triệu USD ở tỉnh này.

Sáng 25-3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho cán bộ chiến sĩ đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ những người gây ra vụ cướp gần 2,3 triệu USD ở tỉnh này.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh (đứng giữa) trao thưởng cho các phòng nghiệp vụ tham gia phá án.

Việc trao thưởng để động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ công an đã quyết liệt đấu tranh, nhanh chóng xác định kẻ gây án để phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành truy bắt nhóm gây ra vụ cướp.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng CSHS (PC02) và thưởng 10 triệu đồng cho phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06).

Trước đó, PLO đã thông tin, chiều 24-3, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 3 người liên quan đến vụ cướp gần 2,3 triệu USD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các bị can bị bắt giữ khi đang trốn tại một nhà trọ ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo quyết định truy nã đặc biệt.

Ba bị can bị bắt gồm Đào Xuân Lộc (33 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy (cùng 32 tuổi). Sau khi bị bắt, cả 3 được di lý về Tây Ninh để phục vụ công tác điều tra.

3 nghi can bị bắt tại Gia Lai

Trước đó, công an đã bắt Phạm Lý Phương (34 tuổi; ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; là con của người bị cướp) và Lê Nguyên Bình (37 tuổi; ngụ phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)...