Tìm thấy thi thể người đàn ông để lại xe máy trên cầu vượt cửa biển Thuận An 05/05/2026 07:49

(PLO)- Thi thể người đàn ông để lại xe máy, gieo mình xuống khu vực cửa biển Thuận An đã được tìm thấy sau nhiều giờ lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Sáng 5-5, ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết thi thể nạn nhân mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An vừa được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An vừa được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 5 giờ cùng ngày, cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 50 m về phía bờ kè. Hiện các đơn vị liên quan đang hoàn tất thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 ngày 3-5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông trèo qua lan can rồi nhảy xuống.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy màu đen đỏ, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài để lại trên cầu.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông LT (khoảng 47 tuổi, ngụ phường Phong Quảng), không có việc làm ổn định, không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái ruột.

Sau khi nhận được tin báo, trong ngày 4-5, các lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ đã nỗ lực triển khai tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Đến tối cùng ngày, do thời tiết mưa to, sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.