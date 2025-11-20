Tổng Bí thư: Xây dựng Cảnh sát biển theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại 20/11/2025 12:13

Sáng 20-11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng).

Thời gian qua, phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo vệ an ninh chủ quyền và thực thi pháp luật; phòng, chống ngày càng có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm trên biển; đặc biệt là đang triển khai Đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển.

Với thành tích đã đạt được, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng) đã khẳng định được vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng). Ảnh: TTXVN

Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ông cũng đánh giá cao các cơ quan Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã luôn tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi ngày càng cao, Tổng Bí thư yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối và phương châm chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đồng thời, tập trung xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ, chiến sỹ; bồi dưỡng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đến chiến sỹ. Kiên định đường lối quân sự quốc phòng; kiên định xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị nắm chắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, để kịp thời tham mưu các đối sách chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa các yếu tố gây mất ổn định và nguy cơ chiến tranh, xung đột trên hướng biển.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”, tiến thẳng lên hiện đại; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để triển khai thực hiện. Trong đó, coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; chú trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chủ động xây dựng, triển khai tốt các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển...

Coi trọng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng, phương tiện tàu xuồng, nhất là quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết vô cùng phức tạp trên các vùng biển nước ta.

Cảnh sát biển là “điểm tựa” vững chắc cho ngư dân

Tổng Bí thư yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền cần quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đấu tranh nhưng phải giữ vững cho được lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc; phải kiên quyết, kiên trì; khôn khéo; kiềm chế; không khiêu khích; không mắc mưu khiêu khích; không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo, không để xảy ra xung đột để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước.

Trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, phải thể hiện tinh thần tiến công, đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, không bỏ lọt, bỏ sót tội phạm, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế biển Việt Nam bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư căn dặn, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng (Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư...) trong thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động phải luôn đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, lợi ích chung của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn “đồng hành” và thực sự là “điểm tựa” vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển và các hoạt động kinh tế của đất nước trên biển.

Đồng thời, chính sự hiện diện của ngư dân trên các vùng biển của ta là những “cột mốc” để khẳng định và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm khẳng định chủ quyền, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế của đất nước; xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng-an ninh nhân dân trên biển vững chắc. Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại phòng, nhất là các nước trong khu vực có vùng biển liền kề với Việt Nam, nhằm tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2027, Việt Nam là Chủ tịch và đăng cai Năm APEC 2027 (địa điểm tổ chức tại đặc khu Phú Quốc), Tổng Bí thư yêu cầu ngay từ bây giờ cần bám sát sự chỉ đạo của các ban, bộ, ngành liên quan, phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đặc khu chủ động rà soát công việc, sớm triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Hội nghị APEC 2027.

Tổng Bí thư nhấn mạnh giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tăng cường xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chú trọng bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng phong cách lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì trong tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ của các ban, bộ ngành và cấp ủy chính quyền địa phương, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó; xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.