TP.HCM lắp đặt camera tại 171 điểm thi tốt nghiệp THPT 16/06/2025 19:00

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thời gian khảo sát, chuẩn bị phòng bảo quản đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 13-6 đến ngày 18-6.

Cô trò Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) trong 1 giờ học. Ảnh: NTCC

Thời gian lắp đặt đồng loạt camera tại tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 19-6-2025.

Camera giám sát phòng bảo quản đề thi và bài thi phải bảo đảm bao quát được toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó; lưu trữ được toàn bộ dữ liệu của quá trình bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi; hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới.

Việc lắp đặt phải kết nối màn hình giám sát để theo dõi hoạt động của camera. Kỹ thuật viên của điểm thi phải nắm chắc cách thức và chuẩn bị thiết bị khởi động, tắt và tháo thẻ nhớ, nhận bàn giao túi thẻ nhớ và hộp đựng camera từ nhân viên. Sau buổi làm việc, camera bắt đầu mở 24/24 (đảm bảo nguồn), kết nối màn hình và niêm phong thiết bị, phòng bảo quản đề thi, bài thi.

Việc tháo camera sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần (bắt đầu từ ngày 30-6 đến ngày 7-7) sau khi kết thúc buổi thi cuối của ngày 28-6.

Việc lắp đặt camera cũng được thực hiện tại các điểm chấm thi. Việc tháo lắp cũng được thực hiện trong vòng 20 ngày (bắt đầu tính từ ngày 30-6 đến hết ngày 20-7) sau khi kết thúc công tác chấm thi.

Theo Sở GD&ĐT, các camera sau khi được tháo gỡ toàn bộ ở các điểm thi, chấm thi sẽ được bàn giao cho lại Sở GD&ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ ngày 26 đến 28-6.

Tại TP.HCM, kỳ thi có quy mô lớn với 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục thành phố. Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình GDPT 2006. Đặc biệt, số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước, đặt ra những thách thức mới trong công tác tổ chức.