TP.HCM: Ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu 09/08/2025 13:13

(PLO)- Sau va chạm giữa ba phương tiện trên đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TP.HCM, ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Trưa 9-8, Công an phường Cầu Kiệu, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông dẫn đến cháy xe 16 chỗ.

TP.HCM: Xe ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, vụ va chạm liên hoàn xảy ra giữa ba phương tiện gồm xe tải, xe máy và ô tô 16 chỗ trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn qua Công viên văn hóa Phú Nhuận, hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi chợ Bà Chiểu.

Ngay sau va chạm, phần đầu xe 16 chỗ bắt đầu bốc khói, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội. Người dân cùng tài xế tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Xe 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm với xe tải và xe máy. Ảnh cắt từ clip

May mắn, hiện trường vụ cháy chỉ cách trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 17 (thuộc PC07, Công an TP.HCM) khoảng 50m nên lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện và dập tắt đám cháy sau ít phút.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội sau va chạm. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra vụ cháy, xe 16 chỗ không chở hành khách nên không ghi nhận thương vong, ảnh hưởng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.