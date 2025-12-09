TP.HCM sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp

Nội dung được UBND trình HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm, diễn ra vào sáng 9-12.
Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, TP.HCM muốn áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) quy định về mức hỗ trợ đối với người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp cho TP.HCM sau sắp xếp.
Theo đó, trước ngày 1-7, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và TP.HCM (cũ) chưa được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm công tác một cửa và cán bộ được cử làm việc tại bộ phận một cửa.
Riêng tỉnh Bình Dương (cũ) có Nghị quyết số 28/2023, quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức là 2 triệu đồng/người/tháng, hỗ trợ đồng phục là 5 triệu đồng/người/năm.
UBND TP.HCM đánh giá, sau sáp nhập, quy mô dân số và phạm vi phục vụ tăng lên rất lớn. TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế – xã hội lớn nhất cả nước, tập trung đông đảo người dân và doanh nghiệp nên khối lượng giải quyết thủ tục hành chính phát sinh ngày càng nhiều, tính chất công việc phức tạp hơn.
Theo thống kê, từ ngày 1-7 đến ngày 16-9, năng suất tiếp nhận và trả kết quả của nhân sự một cửa trung bình trên toàn TP là 1.041.532 hồ sơ/người/năm, cao gấp 4,71 lần so với quy định của Trung ương là 1.800 hồ sơ/người/năm.
Điều này càng gia tăng áp lực công việc và đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa các cấp (khoảng 2.009 người) phải phục vụ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tăng cao.
Hơn nữa, TP.HCM là một trong những địa phương có chi phí sinh hoạt cao hơn so với mặt bằng chung. Do đó, UBND TP.HCM nhận thấy việc xây dựng chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa là rất cần thiết, nhằm bảo đảm đời sống, thu nhập, tạo động lực yên tâm công tác; thu hút, giữ chân nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm trong bộ máy hành chính…
Nhằm kịp thời hỗ trợ nhân sự bộ phận một cửa có chế độ tương xứng với khối lượng, tính chất, yêu cầu công việc đang thực hiện, UBND TP.HCM muốn áp dụng quy định về mức hỗ trợ đối với người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ cho TP.HCM sau sắp xếp với mức 2 triệu đồng/tháng/người.
TP dự kiến ước chi kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp là hơn 68 tỉ đồng/năm.
Trong đó, mức chi phụ cấp với nhân sự một cửa cho 340 nhân sự tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp TP và 2.009 nhân sự/168 phường, xã, đặc khu vào khoảng hơn 56 tỉ đồng/năm. Khoản còn lại sẽ dùng để chi cho đồng phục.
TP cũng đề xuất mốc thời gian thực hiện mức chi hỗ trợ này là từ 1-1-2026.
Hỗ trợ người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo
Tại kỳ họp, UBND TP cùng trình tờ trình về chế độ bồi dưỡng với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.HCM.
UBND TP.HCM cho biết, trong quý III-2025, tình hình công dân đến trực tiếp các cơ quan hành chính để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là hơn 11.000 lượt người. Điều này cho thấy sau sắp xếp, người dân, tổ chức trên địa bàn TP có nhu cầu được hướng dẫn thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Từ đó, UBND TP nhận thấy thật sự cần thiết có chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.HCM là thực sự cần thiết.
UBND TP đề xuất áp dụng mức hỗ trợ đã được HĐND TP.HCM cũ ban hành tại Nghị quyết 14/2017, tức hỗ trợ 120.000 đồng/ngày/người với trường hợp chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề; bồi dưỡng 96.000 đồng/ngày/người với trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề. Các đối tượng khác sẽ được bồi dưỡng 60.000 đồng/ngày/người.