TP.HCM tăng cường phát triển đảng viên tại doanh nghiệp 04/11/2025 17:08

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu tăng cường phát triển đảng viên ở những nơi có tỉ lệ còn thấp, nhất là khu vực ngoài nhà nước.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Việc này nhằm đảm bảo phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy phường, xã, đặc khu và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch liên quan của Bộ Chính trị và Thành ủy.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu đảm bảo tỉ lệ kết nạp đảng viên hàng năm từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Ảnh: VĂN MINH

Các cấp ủy cần xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030, xác định chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tỉ lệ kết nạp đảng viên hàng năm từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên có động cơ trong sáng, rèn luyện phấn đấu vào đảng;

Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường phát triển đảng viên ở những nơi có tỉ lệ còn thấp; trong đó tập trung đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên trong trường học; đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở y tế; đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí và đội ngũ công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ đảng viên trẻ, sinh viên sau tốt nghiệp, bộ đội và công an xuất ngũ trở về địa phương.

Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú, đặc biệt trong công nhân, người lao động.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2025–2030, theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện…