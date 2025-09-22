TP.HCM: Xã Bình Lợi khen thưởng an ninh cơ sở Nguyễn Hoàng Huy 22/09/2025 13:30

Sáng 22-9, trong buổi chào cờ đầu tuần, UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) đã khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Hoàng Huy, thành viên lực lượng an ninh cơ sở, vì hành động dũng cảm cứu một học sinh bị rơi xuống sông Xáng Ngang.

Hành động của anh Huy là tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân.

Anh Huy được khen thưởng trong buổi chào cờ đầu tuần. Ảnh: HT

Chiều 19-9, sau khi tan ca tại trụ sở Công an xã Bình Lợi, anh Huy đi đò qua sông Xáng Ngang thì chứng kiến một nam sinh mặc đồng phục, chạy xe điện lao thẳng xuống nước. Do đeo balo, không biết bơi nên em học sinh nhanh chóng chới với, bị cuốn ra xa. Trên đò, nhiều người hốt hoảng kêu cứu.

Trước đó, anh Huy đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu nam sinh khỏi đuối nước. Ảnh: HT

Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Huy lập tức quyết định lao xuống khu vực sông sâu khoảng 2,5 mét để cứu nạn nhân. Người lái đò cũng nhanh chóng điều khiển phương tiện áp sát vị trí em học sinh gặp nạn. Nhờ được huấn luyện kỹ năng bơi và cứu nạn từ nhỏ, anh Huy tiếp cận từ phía sau, dìu nạn nhân vào bờ trong khoảng năm phút.

Khi được đưa lên, em học sinh tuy uống nhiều nước, tinh thần hoảng sợ nhưng vẫn tỉnh táo. Người dân có mặt đã động viên và hỗ trợ em. Sau đó, anh Huy tiếp tục lặn xuống sông, cột dây kéo chiếc xe điện bị chìm lên bờ.

Anh Huy tham gia lực lượng an ninh cơ sở từ đầu năm 2025, mới lập gia đình vài tháng. Anh chia sẻ, trong tình huống đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cứu người.