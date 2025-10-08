TP.HCM xúc tiến du lịch tại Mỹ 08/10/2025 13:50

(PLO)- TP.HCM tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại Mỹ, giới thiệu sản phẩm MICE và du lịch cao cấp, hướng tới thu hút khách quốc tế chất lượng cao.

Từ ngày 4 đến 12-10, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Mỹ. Hai hoạt động trọng tâm gồm gian hàng du lịch tại hội chợ IMEX America 2025 và hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Los Angeles.

Với mục tiêu đón 8,5 triệu khách quốc tế, TP.HCM xác định thị trường Mỹ là trọng điểm để thu hút dòng khách chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện) và du lịch cao cấp.

TP.HCM tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Mỹ. Ảnh: HT.

Bà Nguyễn Minh Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết đây là hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài đầu tiên sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời là lời chào đến cộng đồng doanh nghiệp MICE và du khách cao cấp, với diện mạo siêu đô thị hiện đại gồm ba trụ cột: trung tâm kinh tế - tài chính, trung tâm công nghiệp - công nghệ cao và trung tâm hệ sinh thái biển đảo đa dạng.

Sự kiện cũng là cơ hội để TP.HCM thiết lập quan hệ đối tác B2B chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực MICE và du lịch cao cấp.

Khách quốc tế tham quan gian hàng du lịch Việt Nam - TP.HCM tại hội chợ IMEX America 2025. Ảnh: HT.

Theo bà Ngọc, TP.HCM có lợi thế phát triển các sản phẩm quy mô lớn, từ trải nghiệm biển đảo, rừng ngập mặn, di sản văn hóa, lịch sử đến hệ sinh thái đô thị hiện đại. Hệ thống cảng biển logistics và mạng lưới khu công nghiệp cũng mở ra cơ hội cho du lịch tàu biển, MICE và du lịch công nghiệp - những xu hướng quốc tế đang phát triển mạnh.

“Tham gia IMEX America giúp TP.HCM tiếp cận trực tiếp mạng lưới khách hàng và đối tác toàn cầu, học hỏi mô hình tổ chức chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần tăng trưởng khách quốc tế chất lượng cao và xây dựng hình ảnh TP.HCM như siêu đô thị du lịch hàng đầu khu vực" - bà Ngọc nhấn mạnh.