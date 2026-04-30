Trận Giồng Bốm: Biểu tượng gắn bó giữa đạo và đời trong kháng chiến 30/04/2026 17:48

(PLO)- Trận Giồng Bốm (Cà Mau) là mốc son lịch sử mở đầu phong trào kháng chiến tại Nam Bộ và là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 30-4, tại Di tích quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm (xã Phong Thạnh), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026).

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, khẳng định tầm vóc lịch sử của Trận Giồng Bốm. Đây cũng là dịp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ tiền bối đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề về Trận Giồng Bốm. Ảnh: Cổng TTĐT CM

Cách đây 80 năm, hưởng ứng Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến, cụ Cao Triều Phát đã lãnh đạo Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo tổ chức “Khoáng đại hội nghị” tại Tòa thánh Ngọc Minh, Giồng Bốm. Hội nghị thống nhất chọn nơi đây làm căn cứ kháng chiến với tinh thần “Cứu nước là cứu đạo”, vận động chức sắc, tín đồ và nhân dân đoàn kết chống thực dân Pháp.

Trận Giồng Bốm năm 1946 là mốc son lịch sử mở đầu phong trào kháng chiến tại Nam Bộ sau Cách mạng tháng Tám. Đây là minh chứng cho tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiêu biểu cho tinh thần gắn bó giữa đạo và đời.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đại diện gia đình cụ Cao Triều Phát bày tỏ niềm xúc động, tự hào và tri ân Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương. Thế hệ con cháu khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cha ông, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh Trận Giồng Bốm là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết. Những giá trị lịch sử đó tiếp tục là nguồn động lực to lớn để giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT CM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, chung sức xây dựng tỉnh phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trận Giồng Bốm, đưa nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao các phần quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại Trận Giồng Bốm.