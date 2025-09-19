Triển lãm 'Sắc màu Sài Gòn' kết nối văn hóa Việt Nam - Thái Lan 19/09/2025 17:17

Chiều 19-9, tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM đã khai mạc triển lãm mỹ thuật “Sắc màu Sài Gòn”. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân hai nước Thái Lan - Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật thị giác.

Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM khai mạc triển lãm mỹ thuật “Sắc màu Sài Gòn” chiều 19-9. Ảnh: TT.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến 21-9, mở cửa tự do cho công chúng. Không gian nghệ thuật trưng bày 33 tác phẩm của nữ họa sĩ Thái Lan Fuanglada Verdillon, người đang sinh sống và sáng tác tại TP.HCM. Ngoài những bức tranh vẽ khắc họa nhịp sống Sài Gòn đa sắc màu, họa sĩ còn giới thiệu các hoa văn in trên gốm sứ, chén đĩa, khăn và thảm, mang đến trải nghiệm đa dạng cho người thưởng lãm.

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM nhấn mạnh: “Triển lãm ‘Sắc màu Sài Gòn’ có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó tái hiện vẻ đẹp của thành phố năng động này qua lăng kính của một họa sĩ đã chọn TP.HCM làm nhà.

Trong từng tác phẩm, chúng ta không chỉ thấy màu sắc và hoa văn, mà còn cảm nhận được trải nghiệm cá nhân, kết nối cả khán giả Thái Lan và Việt Nam. Nghệ thuật chính là minh chứng rằng sự sáng tạo vượt qua mọi biên giới, văn hóa là ngôn ngữ chung của nhân loại”.

Du khách chiêm ngưỡng 33 tác phẩm của nữ họa sĩ Thái Lan. Ảnh: TT.

Theo bà Wiraka Moodhitaporn, sự kiện cũng diễn ra trong thời khắc quan trọng của quan hệ song phương, khi Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là cấp độ hợp tác cao nhất. Triển lãm chính là minh chứng sinh động cho sự gắn kết “con người với con người”, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bằng những giá trị văn hóa ý nghĩa.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Fuanglada Verdillon cho biết: “Sắc màu Sài Gòn" chính là những gì tôi cảm nhận được về TP.HCM là thành phố với nhiều câu chuyện, vẻ đẹp đầy sức quyến rũ. Tôi thấy Việt Nam và Thái Lan có rất nhiều nét tương đồng, từ ẩm thực, trái cây đến mối quan hệ lâu đời giữa hai dân tộc.”

Đặt chân đến TP.HCM từ năm 2023, nữ họa sĩ nhanh chóng gắn bó với nơi đây. Các tác phẩm của bà chủ yếu sử dụng kỹ thuật vẽ tay với bút, màu nước và màu gouache. Dù thường sáng tác tranh nhỏ, lần này Fuanglada mang đến nhiều thử nghiệm mới, thể hiện sự sáng tạo và tình yêu dành cho thành phố năng động bậc nhất Việt Nam.

Những bức tranh vẽ khắc họa nhịp sống Sài Gòn đa sắc màu. Ảnh: TT.

Họa tiết trái cây còn được họa sĩ in lên khăn tạo điểm nhấn độc đáo cho triển lãm “Sắc màu Sài Gòn”. Ảnh: TT.