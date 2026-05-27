Triều Tiên thử loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực và tên lửa hành trình 27/05/2026 05:37

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát hoạt động phóng thử loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực và tên lửa hành trình, cho rằng đây là “tín hiệu rõ ràng” cho thấy năng lực quân sự của Bình Nhưỡng đang được nâng cấp.

Ngày 26-5, Cơ quan Quản lý Tên lửa và Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới phát triển cùng hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật đa nòng.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển quốc phòng 5 năm của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát các vụ thử vũ khí ngày 26-5. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết các cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh đầu đạn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của pháo phản lực cỡ nòng 240 mm có tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác, cũng như độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Kim Jong-un bày tỏ “rất hài lòng” với kết quả thử nghiệm và đánh giá cao việc các công nghệ khoa học quốc phòng “siêu hiện đại” đã được áp dụng vào thử nghiệm vũ khí thực tế.

Triều Tiên thử loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực và tên lửa hành trình ngày 26-5. Ảnh: KCNA

Ông đặc biệt đánh giá cao giá trị quân sự của loại tên lửa hành trình chiến thuật dự kiến triển khai cho các lữ đoàn pháo binh tầm xa ở khu vực biên giới phía nam.

Ông Kim cho rằng các vụ thử lần này là “tín hiệu rõ ràng” cho thấy năng lực quân sự Triều Tiên đang được nâng cấp và phản ánh bước tiến công nghệ lớn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh hệ thống điều khiển hỏa lực và tự động hóa của toàn bộ phương tiện phóng đã được nâng cấp để phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại, qua đó tăng khả năng ứng dụng thực chiến.

Theo ông, nhờ sự phát triển thành công của các hệ thống vũ khí chiến thuật mạnh nhất, hỏa lực của quân đội Triều Tiên hiện đã được đặt trên nền tảng “tự động hóa, tầm xa và siêu chính xác”.

Cùng quan sát các vụ thử có nhiều quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao của Triều Tiên, trong đó có cố vấn Bộ Quốc phòng Pak Jong-chon, Tổng cục trưởng Cơ quan Quản lý Tên lửa Jang Chang-ha và Chủ tịch Viện Khoa học Quốc phòng Kim Yong-hwan.