Trường đại học ở TP.HCM lên tiếng giải quyết cho những thí sinh 'từ đậu thành rớt' 26/08/2025 09:51

(PLO)- Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, đồng thời cam kết xét tuyển và nhập học đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Sáng 26-8, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã ra thông báo chính thức về việc một số thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn công bố ngày 22-8 nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển.

Văn bản này xuất phát từ sự việc trong hai ngày qua, sau khi trường hoàn tất công bố điểm chuẩn nhưng sau đó lại bất ngờ thay đổi điều kiện xét tuyển, khiến nhiều thí sinh có điểm thi vượt điểm chuẩn nhưng vẫn trượt.

Theo phản ánh từ thí sinh, ban đầu, theo đề án tuyển sinh, học sinh chỉ cần đạt tối thiểu 6 điểm ở môn Toán hoặc Văn để đủ điều kiện xét tuyển cho ngành Luật, Luật Kinh tế với tổng điểm đạt ngưỡng.

Tuy nhiên, đến ngày 24-8, trường cập nhật thành: phải đạt 6 điểm trở lên ở cả Toán và Văn, đồng thời tổng điểm đạt tối thiểu 18 điểm (thang điểm 30)

Nhiều thí sinh với điểm thi cao hơn điểm chuẩn vẫn trượt bởi môn Toán hoặc Văn đạt dưới mức yêu cầu. Điều này dẫn đến bức xúc và khiếu nại từ phụ huynh, thậm chí một số thậm chí có ý định kiện trường nếu không được giải đáp thỏa đáng.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Ảnh: NT

Để giải quyết phản ánh này, trong thông báo chính thức của trường ban hành sáng 26-8, nhà trường cho biết nguyên tắc xét tuyển được áp dụng dựa trên Đề án tuyển sinh ban hành ngày 11-6-2025 và quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào công bố ngày 23-7-2025.

Riêng với các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (thang 30). Đồng thời, thí sinh phải đạt ít nhất 6 điểm (thang 10) ở cả hai môn Ngữ văn và Toán, hoặc Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển. Với các phương thức khác, nếu có môn Toán và Văn, yêu cầu tương tự cũng được áp dụng.

Nhà trường đề nghị các thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển liên hệ trực tiếp với Bộ phận tuyển sinh qua Phòng Quản lý đào tạo (36 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP.HCM) hoặc email hoidongtuyensinhhub@hub.edu.vn trước 17 giờ ngày 30-8 để kịp xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ GD&ĐT.

