Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh 10/09/2025 10:29

(PLO)- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, người đã hy sinh hôm 8-9 khi làm nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8-9-2025 đối với anh Nguyễn Đông Cánh.

Như PLO đã thông tin, hôm 8-9, Trung tá Nguyễn Đông Cánh cùng đồng đội truy bắt nghi phạm liên quan vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn xã Xuân Lộc.

Trong lúc truy đuổi, Trung tá Cánh bị Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc), dùng dao chống trả, đâm trúng. Trung tá Cánh đã hy sinh.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty để điều tra hành vi giết người.