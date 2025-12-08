Truy tìm con chó tấn công bé gái khi đang chơi tại quảng trường biển Phước Hải 08/12/2025 17:37

(PLO)- Công an xã Phước Hải, TP.HCM đang huy động lực lượng, phát đi thông tin đến người dân truy tìm con chó chưa rõ chủ sở hữu đã tấn công một bé gái khi đang vui chơi tại khu vực quảng trường biển chiều 7-12.

Chiều 8-12, trao đổi với PLO, lãnh đạo công an xã Phước Hải, TP.HCM cho biết đang tiếp tục huy động lực lượng, phát đi thông tin đến người dân truy tìm con chó chưa rõ chủ sở hữu đã tấn công một bé gái khi cháu đang vui chơi tại khu vực quảng trường biển chiều 7-12.

Theo đó, khoảng hơn 18 giờ chiều 7-12, cháu THLĐ (4 tuổi, ngụ ấp Hải Phúc, xã Phước Hải) đến công viên quảng trường biển Phước Hải (trước chợ Phước hải) vui chơi cùng gia đình.

Trình bày với cơ quan chức năng, gia đình bé Đ. cho biết khi bé đang vui chơi thì bất ngờ bị một con chó tấn công. Nhiều người thấy vậy đã chạy tới xua đuổi con chó. Sau đó nó bỏ chạy.

Khi bị con chó tấn công, bé Đ. hoảng sợ, chạy và té úp mặt xuống đất bị xây xước trên mặt, gãy răng, máu chảy. Sau đó gia đình đưa bé vào sơ cứu tại trạm y tế xã Phước Hải rồi chuyển lên bệnh viện Bà Rịa. Tại đây bác sĩ kết luận bé Đ. có các dấu vết bị chó cắn. Sau khi sơ cứu, điều trị ban đầu, bé đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Theo công an xã, đến chiều 8-12, bé Đ. đã xuất viện về nhà. Đoàn của xã Phước Hải đã đến thăm hỏi gia đình, động viên cháu bé. Khi về nhà, bé còn tâm lý hoảng sợ sau sự việc xảy ra trước đó.

Hình ảnh con chó tấn công bé gái ở quảng trường biển Phước Hải mà công an đang truy tìm.

Sau sự việc, công an xã Phước Hải đã huy động lực lượng truy tìm con chó để xử lý các vấn đề về phòng bệnh dại, xử lý trách nhiệm của chủ vật nuôi.

Tuy nhiên, do khu vực xung quanh quảng trường chưa có camera, một số hàng quán xung quanh cũng không ghi lại được nhiều hình ảnh con chó nên đến chiều 8-12 vẫn chưa tìm được. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm, thông tin đến người dân để biết, cảnh giác và cùng tìm.

Ngoài ra, sau vụ việc, cơ quan chức năng xã xã Phước Hải cho biết cũng sẽ có biện pháp đảm bảo an ninh tại khu vực quảng trường; xử lý nghiêm những trường hợp người dân thả rong chó, mèo hoặc dẫn chó, mèo ra khu vực công cộng nhằm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách và người dân.