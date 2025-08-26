Truy xét nhanh nghi phạm 18 tuổi bắn chết người sau mâu thuẫn 26/08/2025 18:35

(PLO)- Trong lúc nói chuyện ven đường, một thanh niên ở Quảng Trị đã bị bắn vào bụng, tử vong.

​Chiều 26-8, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

​Nạn nhân là HVT (23 tuổi, trú tại thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp).

​Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 25-8, anh HVT đang trên đường về nhà. Khi đến khu vực ngã ba giao giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà, anh T gặp một nhóm bốn thanh niên đang dừng xe bên đường.

​Anh T đã dừng xe và tiến đến nói chuyện, sau đó giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, một người trong nhóm bốn thanh niên đã dùng súng bắn thẳng vào bụng anh T rồi cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

​Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T đã không qua khỏi.

​Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các lực lượng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét nóng các đối tượng.

​Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định Hồ Ngọc V (18 tuổi, trú tại bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) là người đã trực tiếp nổ súng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.