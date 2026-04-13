Từ Hòn Tranh đến Hòn Hải: Cá voi dồn dập xuất hiện, chuyện gì đang xảy ra? 13/04/2026 15:42

(PLO)- Chỉ trong mấy ngày, hàng trăm con cá voi đã xuất hiện nhảy múa trên vùng biển Phú Quý (Lâm Đồng), từ Hòn Tranh đến Hòn Hải vô cùng ngoạn mục.

Giữa không gian mênh mông của biển Đông, nơi Hòn Hải – điểm cơ sở A6 thiêng liêng đánh dấu chủ quyền quốc gia, một hiện tượng kỳ thú đã lặp lại chỉ trong vài ngày: Đàn cá voi hàng trăm con lại tiếp tục xuất hiện, tung mình giữa trùng khơi như một “bản giao hưởng sống” của đại dương.

Đàn cá voi hàng trăm con xuất hiện bơi theo tàu đùa giỡn. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 13-4, anh TLK ngụ phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đã cung cấp cho chúng tôi nhiều clip về đàn cá voi hàng trăm con và xác nhận ngày 8-4, hàng trăm con cá voi lại tiếp tục xuất hiện ở vùng biển Lâm Đồng, cách đảo Phú Quý khoảng hơn 60 km về hướng Hòn Hải.

Theo anh K., sáng 8-4, anh cùng nhóm bạn bè ở TP.HCM đi tham quan, khi cách khu vực Hòn Hải, điểm cơ sở A6 thì tất cả mọi người trên tàu vô cùng bất ngờ chứng kiến đàn cá hàng trăm con xuất hiện.

Đàn cá liên tục tung mình nhảy múa, đùa giỡn.

Đàn cá rất dạn dĩ, liên tục tung mình trên mặt nước nhảy múa và bám sát chiếc tàu. Mặc dù nhiều người trên tàu phấn khích reo hò liên tục, thậm chí nhiều người còn dùng gopro quay dưới nước nhưng đàn cá vẫn bám theo đùa giỡn.

Anh K. cho biết, anh là người thường xuyên đi biển và có thời gian khá dài cư trú trên đảo Phú Quý nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến đàn cá voi rất nhiều như ngày 8-4 và đàn cá chỉ tách ra chỉ khi tàu đến gần Hòn Hải.

Hòn Hải nhìn từ xa như một con cá voi khổng lồ giữa đại dương.

Chỉ 3 ngày trước đó, vào ngày 5-4, tại khu vực Hòn Tranh (đảo Phú Quý), các hướng dẫn viên du lịch và ngư dân cũng ghi nhận một đàn cá voi khoảng 100 con xuất hiện sát bờ, trong đó có cả cá voi xanh dài tới 17m, loài sinh vật lớn nhất hành tinh.

Hai lần xuất hiện liên tiếp, ở hai vị trí khác nhau nhưng cùng một vùng biển, đã tạo nên một chuỗi hiện tượng hiếm có và cho thấy một sự dịch chuyển kỳ diệu của hệ sinh thái biển nơi đây.

Thông thường, cá voi rất nhạy cảm với tiếng ồn và ô nhiễm. Việc chúng xuất hiện, dạn dĩ nhảy múa cùng con người chứng tỏ môi trường biển tại Phú Quý đang đạt đến độ lý tưởng nơi chúng cảm thấy không bị đe dọa bởi các hoạt động của con người.

Đàn cá rất dạn dĩ.

Việc hàng trăm con cá tập trung quanh điểm A6 và Hòn Tranh cho thấy sự bùng nổ của các loài giáp xác nhỏ và phù du tại đây đang ở mức kỷ lục. Đây có thể là kết quả của các dòng hải lưu ngầm mang dưỡng chất từ tầng sâu lên mặt nước mạnh mẽ hơn mọi năm, tạo nên một chuỗi thức ăn bền vững.

Việc hàng trăm cá thể xuất hiện liên tục trong thời gian ngắn cho thấy: Không chỉ là dòng di cư mà có thể là một điểm dừng chân quan trọng trong hành trình sinh tồn của chúng.

Từ Hòn Tranh đến Hòn Hải, chỉ trong vài ngày, đàn cá voi đã vẽ nên những đường cong sống động giữa mặt biển xanh. Và có lẽ, hơn cả một hiện tượng kỳ thú, đó là tín hiệu của đại dương đang hồi sinh âm thầm, mạnh mẽ và đầy hy vọng.