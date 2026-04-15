Tuần tra rừng, 5 người bị ong đốt thương vong 15/04/2026 18:07

(PLO)- Đi tuần tra rừng, 5 nhân viên của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị ong đốt, khiến 1 người tử vong và 3 người cấp cứu.

Chiều 15-4, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận đơn vị vừa nhận tin báo nhiều nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị ong đốt thương vong.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị ong đốt đi cấp cứu.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an phường Quy Nhơn Tây tiếp nhận tin báo có 5 nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị ong đốt tại khu vực rừng núi Long Mỹ (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây).

Vào khoảng 7 giờ sáng 15-4, tổ kiểm tra rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn gồm 5 người, gồm: HTV (40 tuổi), NVT (40 tuổi), PBH (50 tuổi), NQH (46 tuổi) và LPĐ (42 tuổi) đi tuần tra bảo vệ rừng mùa nắng nóng tại khoảnh 7, tiểu khu 352, khu phố Long Thành thì bị ong đốt (chưa rõ chủng loại ong).

Hậu quả, ông HTV tử vong; các nạn nhân T, H, Đ được người dân kịp thời ứng cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân bị ong đốt, trong đó có 1 người nhập viện điều trị, 2 ca đang theo dõi.