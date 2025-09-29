UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho cháu trai dũng cảm cứu bạn thoát chết 29/09/2025 09:58

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho cháu trai dũng cảm cứu bạn thoát chết trong vụ sát hại bốn người xảy ra trên địa bàn.

Ngày 29-9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho cháu Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn).

Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng bằng khen cho cháu trai cứu bạn thoát chết. Ảnh: H.N

Theo đó, cháu Khang được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen do có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người trong vụ trọng án sát hại bốn người trong một gia đình, xảy ra vào ngày 13-9 tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tặng Bằng khen, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi xảy ra vụ trọng án, ông đã được nghe về câu chuyện dũng cảm cứu người của cháu Khang. Vì vậy, ông rất xúc động trước sự dũng cảm, ý chí kiên cường, sẵn sàng cứu người bị nạn của cháu Khang.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Khang, ông Đào Mỹ mong muốn nhà trường, Sở GD&ĐT cũng như các tổ chức, cá nhân luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành để học sinh này vượt khó, vươn lên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk động viên cháu Khang. Ảnh: H.N

Ông Đào Mỹ cũng đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk xem cháu Khang là tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở. Từ đó, tổng kết, đánh giá, đưa tấm gương của em Khang vào tuyên truyền, giáo dục.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng, động viên em Khang.

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng ma túy xong thì tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Người duy nhất sống sót trong vụ thảm án là Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H). Cháu P may mắn leo qua hàng rào và được bạn thân là cháu Khang đưa vào nhà. Khi đó, Thuận đập cửa, hù dọa nhưng Khang kiên quyết không mở mà vẫn che chở, cầm máu chờ công an đến đưa P đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Thuận khai do mâu thuẫn tình cảm với chị H, có cảm giác bị gia đình chị này coi thường nên đã gây án.