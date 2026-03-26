Uống cà phê đúng cách và đúng lúc để kiểm soát cân nặng 26/03/2026 12:58

(PLO)- Uống cà phê trước khi tập luyện có thể giúp tăng cường hiệu suất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, bạn nên tránh uống cà phê quá gần giờ đi ngủ. Việc này có thể làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, việc thêm đường hoặc kem béo vào ly cà phê có thể làm mất đi lợi ích giảm cân tiềm năng.

Uống cà phê giúp một số người duy trì cân nặng và lượng mỡ cơ thể thấp hơn. Ảnh: AI.



Thực tế, thời điểm uống cà phê quan trọng gần như loại cà phê bạn dùng. Nếu chọn đúng thời điểm, thức uống này sẽ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu giảm cân của bạn.

Cà phê ảnh hưởng đến việc giảm cân như thế nào?

Cà phê và các hợp chất liên quan có thể góp phần giảm cân hoặc duy trì cân nặng qua các cơ chế sau:

Giảm mỡ toàn thân: Uống từ 1 đến 7 tách cà phê mỗi tuần có thể giúp giảm mỡ toàn thân và mỡ vùng bụng. Nó cũng tác động tích cực đến mô mỡ nội tạng (VAT), một loại mỡ bụng sâu đặc biệt có hại.

Giảm cảm giác thèm ăn: Cà phê giúp một số người duy trì cân nặng và lượng mỡ cơ thể thấp hơn. Tác dụng này đến từ khả năng ức chế sự thèm ăn, đặc biệt là khi uống trước bữa ăn.

Tăng cường đốt cháy calo: Cà phê giúp đốt cháy nhiều calo hơn bằng cách tăng nhẹ tỉ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi. Caffeine cũng thúc đẩy quá trình oxy hóa, giúp phân giải chất béo trong cơ thể.

Tuy nhiên, chỉ uống cà phê là không đủ. Chế độ ăn uống lành mạnh, giàu vitamin, protein và chất xơ mới là yếu tố quan trọng nhất để duy trì cân nặng.

Thời điểm uống có quan trọng không?

Thời điểm tiêu thụ caffeine ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình trao đổi chất và các quyết định của cơ thể, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Uống cà phê trước khi tập luyện: Tiêu thụ caffeine khoảng 60 phút trước khi tập có thể cải thiện hiệu suất và mức năng lượng. Điều này giúp các buổi tập hiệu quả và thú vị hơn.

Tránh dùng caffeine vào buổi tối: Uống cà phê quá gần giờ đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Tình trạng này ảnh hưởng xấu đến trao đổi chất, khiến việc đốt cháy calo trở nên khó khăn hơn.

Pha một tách cà phê tốt cho sức khỏe

Cà phê nguyên chất là đồ uống ít calo, không chứa chất béo hay tinh bột. Tuy nhiên, các loại chất tạo ngọt có thể làm mất lợi ích này. Nghiên cứu năm 2023 cho thấy việc thêm dù chỉ một thìa cà phê đường mỗi ngày cũng có liên quan đến việc tăng cân.

Các chuyên gia khuyên bạn nên dùng cà phê đen. Nếu không quen vị đắng, bạn có thể thêm các loại gia vị như quế, kem không sữa hoặc một ít sữa tươi để đảm bảo sức khỏe.