UpRace 2025: Hành trình của những bước chân vì biển đảo quê hương 18/01/2026 18:12

(PLO)- Hơn 2,23 tỉ đồng đã được đóng góp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" thông qua chương trình UpRace 2025.

Ngày 18-1, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức chương trình tổng kết chương trình UpRace 2025 tại TP.HCM. Đây là năm thứ hai Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tham gia với tư cách là đối tác thụ hưởng.

Sự đồng hành này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Quỹ đang nỗ lực hướng tới mục tiêu trao tặng 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo trong năm học 2025–2026.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phát biểu tại buổi tổng kết.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" nhận định đây là một chương trình thiện nguyện thực sự rất ý nghĩa.

“Hôm nay, chúng ta khép lại chương trình bằng những con số biết nói, những con số mang giá trị rất lớn. Nhưng “khép lại” không có nghĩa là kết thúc, mà là mở ra một niềm tin mới, niềm tin vào tập thể, niềm tin vào mỗi cá nhân – không chỉ bằng việc chinh phục giới hạn bản thân, mà bằng sự tri ân và đồng hành với những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; nơi mà những suất học bổng sẽ được trao đến các em nhỏ – những mầm non ở các vùng phên dậu của Tổ quốc.

Vì vậy, chương trình khép lại nhưng đồng thời mở ra một hành trình mới – hành trình của tình thương, của trách nhiệm đối với cộng đồng, không phải là cộng đồng chung chung mà là những cộng đồng rất cụ thể, rất cần sự chung tay của chúng ta” – bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ.

Bà Trương Mỹ Hoa trao tặng giấy khen cho bà Nguyễn Thị Ngọ (thành viên CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu) đã 79 tuổi đi bộ 301 km hưởng ứng chương trình UpRace 2025.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng cho rằng, chương trình năm 2025 đã đạt được thành công rõ nét, mang lại niềm vui và những suất học bổng thiết thực cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Hướng tới năm 2026, chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ hơn. UpRace 2025 khép lại nhưng niềm tin được tiếp nối, với tinh thần mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng.

Sau 24 ngày diễn ra (28-11 đến 21-12-2025), với thông điệp xuyên suốt “Every Step Matters – Mỗi bước chạy một hành trình ý nghĩa”, UpRace 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn tích cực. Chương trình ghi nhận 56 đội, 9.820 người tham gia và 373.063 km được quyên góp cho Quỹ. Nhiều doanh nghiệp, câu lạc bộ, trường học đạt thành tích nổi bật.

Bà Nguyễn Hồng Lý, Nguyên Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng nhóm 52, với 33 thành viên hưu trí thuộc CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" chia sẻ: “Chúng tôi chạy không chỉ vì sức khỏe bản thân mà vì niềm đau đáu dành cho biển đảo quê hương và các thế hệ tương lai. Những bước chân có thể chậm, nhưng trái tim chúng tôi luôn đập cùng nhịp với ước mơ của các em nhỏ vùng xa”.

Trong đó, ở bảng trường học có 13 đội với hơn 5.000 học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tham gia đã đóng góp 96.154 km.

Bà Đặng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng trường TH-THCS- THPT Phan Châu Trinh phát biểu tại chương trình.

Bà Đặng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh cho biết năm trước, nhà trường đạt 28.000 km; năm nay trường mạnh dạn đăng ký mục tiêu 50.000 km.

“Thành công này không chỉ là nỗ lực của học sinh mà còn là sự đồng hành thầm lặng của phụ huynh – những người đã ủng hộ con em mình dậy sớm chạy bộ trước giờ học và dành thêm 15 phút mỗi ngày sau giờ học để tiếp tục rèn luyện. Các em không đi học trễ, không bỏ bê việc học, mà ngược lại còn học được cách cho đi bằng hành động cụ thể” – bà Bích cho hay.

Ban lãnh đạo Quỹ học bổng và CLB trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ.

Đại diện các nhóm/đơn vị có thành viên được cấp giấy chứng nhận đạt mốc 150km trở lên nhận giấy khen.

Hình ảnh những hội viên U80 bền bỉ từng bước chân, những gia đình nhiều thế hệ cùng tham gia, hay những hội viên không thể chạy nhưng chủ động quy đổi km bằng tiền mặt đã trở thành những khoảnh khắc xúc động, lan tỏa trọn vẹn tinh thần sẻ chia của UpRace.

Tổng nguồn lực dành cho Quỹ đạt hơn 2,23 tỉ đồng, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn.

UpRace 2025 cho thấy bước trưởng thành rõ nét của Quỹ và CLB, với quy mô, số người tham gia và tổng km tăng hơn ba lần so với năm 2023, đồng thời lan tỏa sâu rộng trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.